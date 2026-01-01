Įdiek PairDrop vienu spustelėjimu.
Naršyklės pagrindu veikianti AirDrop alternatyva, skirta momentiniams tiesioginiams failų persiuntimams tarp bet kurių įrenginių jūsų tinkle – nereikia diegti jokios programėlės.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PairDrop
„PairDrop“ yra moderni, žiniatinklio failų dalijimosi platforma, kuri suteikia „AirDrop“ stiliaus perkėlimus kiekvienam įrenginiui ir operacinei sistemai. Naudojant „WebRTC“ technologiją, failai keliauja tiesiai iš siuntėjo gavėjui, neliesdami serverio – VPS tik koordinuoja ryšį. Atidaryk žiniatinklio sąsają bet kuriame įrenginyje, pažiūrėk, kas dar yra tinkle, ir siųsk failus vienu paspaudimu. Jokių paskyrų, jokių programėlių, jokių dydžio apribojimų.
Savo serveryje talpinamas „PairDrop“ suteikia tavo namams ar biurui nuolatinį, visada pasiekiamą failų dalijimosi centrą, apsaugotą HTTPS per „Traefik“. Failai niekada nekeliauja per trečiųjų šalių saugyklas, perkėlimai vyksta visu vietinio tinklo greičiu, o savarankiškas talpinimas reiškia, kad nėra jokių mokesčių už failus ar pralaidumą, nepriklausomai nuo to, kiek tavo komanda dalijasi.
Pagrindinės PairDrop savybės
Tiesioginis ryšys per WebRTC
Failai perkeliami tiesiogiai tarp įrenginių visu tinklo greičiu – serveris tik tarpininkauja ryšiui, todėl tavo duomenys niekada nesaugomi tarpinėje saugykloje.
Nereikia diegti
Veikia bet kurioje modernioje naršyklėje, „Windows“, „macOS“, „Linux“, „iOS“ ir „Android“ sistemose – vartotojai tiesiog apsilanko URL adresu ir iškart pradeda bendrinti.
Automatinis įrenginių aptikimas
Įrenginiai tame pačiame tinkle automatiškai atsiranda sąsajoje, todėl lengva pasirinkti gavėją neįvedant adresų ar susiejimo kodų.
Jokių failų apribojimų
„PairDrop“ netaiko jokių failų dydžio apribojimų ar tipų filtrų, todėl gali dalytis bet kuo – nuo mažų teksto ištraukų iki didelių vaizdo failų – be jokių apėjimų.
QR kodo susiejimas
Nuskaitykite QR kodą, kad akimirksniu prijungtumėte mobiliuosius įrenginius ir nereikėtų įvesti tinklo adresų, kai dalinsitės informacija tarp telefonų ir kompiuterių.
Kodėl verta naudoti PairDrop Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių