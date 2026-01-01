Įdiek „Docspell“ vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama dokumentų tvarkyklė, kuri automatiškai žymi nuskaitytus dokumentus, el. laiškus ir PDF failus ir leidžia juose ieškoti pagal visą tekstą.
Rinkis VPS planą Docspell
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Docspell
„Docspell“ yra atvirojo kodo savarankiškai talpinamas dokumentų valdymo serveris, skirtas krūvoms popierių, kurie buvo nuskenuoti, atsisiųsti ar išsiųsti el. paštu. Jis vykdo OCR (optinį simbolių atpažinimą) gaunamuose failuose, išskiria datas, korespondentus ir sumas naudodamas NLP (natūralios kalbos apdorojimą) ir saugo struktūrizuotus metaduomenis kartu su originaliu dokumentu, kad visame archyve būtų galima ieškoti pagal visą tekstą. Žymės, pasirinktiniai laukai, aplankai ir išsaugotos užklausos leidžia praktiškai tvarkyti namų ūkio dokumentus, laisvai samdomų darbuotojų sąskaitas faktūras ar smulkaus verslo įrašus daugelį metų.
Savarankiškai talpinant „Docspell“ savo VPS serveryje, jautriausi dokumentai – mokesčių įrašai, medicininės sąskaitos, teisiniai dokumentai, vyriausybės formos – lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne SaaS dokumentų paslaugoje. Diegimas apima „PostgreSQL“ duomenų saugojimui, „Solr“ visateksčiam paieškai ir „Docspell“ REST serverį bei „joex“ darbuotoją (worker) OCR ir konvertavimui, o pirmą kartą prisiregistravus sukuriama paskyra, kuriai priklauso dokumentų archyvas.
Pagrindinės Docspell savybės
OCR + NLP ištraukimas
Vykdo OCR kiekvienam nuskaitymui, tada išskiria datas, korespondentus, sumas ir kontaktus, kad kiekvienas dokumentas į gautuosius ateitų jau iš anksto suklasifikuotas.
Viso teksto paieška
Solr palaikoma viso teksto paieška visuose dokumentuose – sąskaitose faktūrose, sutartyse, kvitose, el. pašto prieduose – su filtrais pagal žymą, aplanką ir lauką.
El. pašto ir aplankų įkėlimas
Atsisiųskite el. pašto priedus per IMAP, priimkite HTTP įkėlimus iš skaitytuvų ir stebėkite katalogą, ar nėra failų, įkeltų per SCP ar rsync.
Žymės ir pasirinktiniai laukai
Žymėkite dokumentus žymėmis, organizacijos žymomis, pasirinktiniais laukais (sumos, sutarčių datos, galiojimo pabaigos datos) ir išsaugotomis paieškomis, kurios atsinaujina automatiškai.
Daugelio vartotojų ir daugelio nuomininkų
Kiekvienas „kolektyvas“ yra izoliuota darbo erdvė su savo naudotojais, dokumentais ir metaduomenimis, kad šeimos ar mažos komandos dalytųsi viena instancija, nesikertant duomenims.
Dokumento konvertavimas
Konvertuoja gaunamus HTML, „Office“, paveikslėlių ir el. pašto failus į ieškomus PDF failus, naudojant „WeasyPrint“, „Unoconv“ ir „Tesseract“, vieningam archyvui.
Kodėl verta naudoti Docspell Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.