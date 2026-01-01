Įdiek Slink vienu spustelėjimu.
Į privatumą orientuota, savarankiškai talpinama nuotraukų dalijimosi platforma su automatiniu EXIF duomenų pašalinimu ir konfigūruojamu suglaudinimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Slink
Slink yra savarankiškai talpinama nuotraukų dalijimosi platforma, sukurta atsižvelgiant į privatumą, nuosavybę ir skaidrumą. Skirtingai nei komercinės nuotraukų talpinimo svetainės, kurios nuskaito įkeltus failus reklamai, reikalauja plačių licencijos teisių arba taiko savavališkas turinio politikas, Slink užtikrina, kad tu išlaikytum visišką savo vizualinio turinio kontrolę – saugomo vietoje, tavo serveryje, be trečiųjų šalių prieigos.
Slink talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tavo nuotraukos niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Automatinis EXIF metaduomenų pašalinimas pašalina GPS koordinates, įrenginio informaciją ir laiko žymas iš kiekvieno įkelto failo, pagal numatytuosius nustatymus apsaugant privatumą. Su konfigūruojamu suglaudinimu, naudotojų patvirtinimo darbo eigomis ir slaptažodžių politikomis, Slink suteikia profesionalią nuotraukų dalijimosi aplinką tavo sąlygomis.
Pagrindinės Slink savybės
EXIF meta duomenų pašalinimas
Automatiškai pašalina GPS koordinates, įrenginio informaciją ir laiko žymas iš kiekvienos įkeltos nuotraukos, siekiant apsaugoti privatumą pagal numatytuosius nustatymus.
Konfigūruojamas glaudinimas
Nustatyk suspaudimo kokybę ir įkėlimo dydžio limitus, kad suderintum vaizdo kokybę su saugojimo efektyvumu savo konkrečiam naudojimo atvejui.
Naudotojų valdymas
Pasirenkamos patvirtinimo darbo eigos ir konfigūruojamos slaptažodžio stiprumo taisyklės leidžia tau kontroliuoti, kas gali įkelti ir bendrinti vaizdus.
Vietinė talpa
Visi vaizdai yra saugomi tiesiogiai tavo VPS – jokių debesų saugyklų, jokių trečiųjų šalių CDN, jokių išorinių priklausomybių tavo turiniui.
Unikalūs bendrinami URL
Kiekvienas įkėlimas gauna unikalų URL, kurį lengva bendrinti, ir suteikia gavėjams tiesioginę prieigą, nereikalaujant paskyrų ar programėlių diegimo.
Kodėl verta naudoti Slink Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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