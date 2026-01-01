Įdiek YaCy vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama, tarpusavio tinklo interneto paieškos sistema, kuri indeksuoja ir ieško internete be centrinių serverių ar sekimo.
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Ką gali kurti su YaCy
„YaCy“ yra visiškai paskirstyta, lygiaverčių mazgų (peer-to-peer) žiniatinklio paieškos sistema, kuri veikia tik tavo serveryje. Skirtingai nei „Google“ ar „Bing“, nėra jokios centrinės institucijos, kontroliuojančios paieškos rezultatus – kiekvienas „YaCy“ egzempliorius savarankiškai naršo ir indeksuoja žiniatinklį, prisijungdamas prie bendro pasaulinio indekso, kurį palaiko tūkstančiai kitų „YaCy“ mazgų. Paieškos užklausos yra maišomos (hashed) prieš jas bendrinant su mazgais, taip užtikrinant paieškų privatumą.
Savo serveryje talpinamas „YaCy“ suteikia tau privačią paieškos priemonę be sekimo, be reklamos įtakos reitingams ir be užklausų žurnalų, siunčiamų trečiosioms šalims. Jis taip pat veikia kaip intraneto paieškos sistema, indeksuojanti HTTP, FTP ir SMB išteklius vietiniame tinkle be interneto ryšio.
Pagrindinės YaCy savybės
Tarpusavio indeksas
Kiekvienas YaCy mazgas prisijungia prie pasaulinio paskirstyto indekso, dalindamasis nuskaitytais puslapiais su kitais mazgais ir gaudamas rezultatus mainais – nereikia jokio centrinio serverio.
Integruotas interneto voras
Konfigūruojami nuskaitymo tvarkaraščiai ir gylio valdymas, skirti nuolat indeksuoti domenus ir išlaikyti tavo vietinės paieškos rezultatus šviežius bei aktualius.
Privatumą užtikrinanti paieška
Paieškos užklausos maišomos prieš jas bendrinant su P2P tinklu, užkertant kelią bet kuriam tinklo dalyviui nustatyti, ko ieškojai.
Intraneto paieškos režimas
Indeksuoja ir ieško vidinių HTTP, FTP ir SMB išteklių vietiniame tinkle, neatskleidžiant jokių duomenų viešajam internetui.
Skriptuojama REST API
Kiekviena administravimo funkcija yra pasiekiama per XML ir JSON REST galinius taškus, leidžiančius automatizuoti ir kurti individualizuotas paieškos portalų integracijas.
Kodėl verta naudoti YaCy Hostinger platformoje
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Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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