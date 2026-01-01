Įdiekite „DuckDNS“ vieno paspaudimo diegimu.
Nemokamas dinaminis DNS klientas, kuris automatiškai užtikrina, kad jūsų domenas visada rodytų į dabartinį IP adresą, neturint statinio IP.
Rinkis VPS planą DuckDNS
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DuckDNS
„Duck DNS“ yra nemokama dinaminio DNS paslauga, kuria pasitiki milijonai namų laboratorijų naudotojų ir savarankiškai talpinančių asmenų, kad užtikrintų patikimą prieigą prie serverių ir įrenginių, esančių už namų interneto ryšių. Dauguma interneto paslaugų teikėjų priskiria kintančius IP adresus, tačiau „Duck DNS“ tai išsprendžia nuolat stebėdama tavo viešąjį IP ir atnaujindama tavo pasirinktą subdomeną tą pačią akimirką, kai jis pasikeičia – visa tai nemokamai.
Šis šablonas paleidžia oficialų „Duck DNS“ kliento konteinerį pagrindinio kompiuterio tinklo režimu, suteikdamas jam tikslų IP matomumą. Konfigūracija išlieka po perkrovimų, todėl tavo subdomeno ir prieigos rakto nustatymai niekada neprarandami. Nesvarbu, ar tau reikia stabilaus priėjimo prie namų serverio, „Raspberry Pi“ projekto ar savarankiškai talpinamos VPS programos, „Duck DNS“ pašalina poreikį mokėti už statinį IP arba komercinę DDNS paslaugą.
Pagrindinės DuckDNS savybės
Automatiniai IP atnaujinimai
Aptinka, kai pasikeičia tavo viešasis IP adresas, ir nedelsiant atnaujina tavo „Duck DNS“ subdomeną, užtikrindamas nepertraukiamą prieigą.
IPv4 ir IPv6 palaikymas
Veikia su abiem adresų šeimomis, todėl tavo subdomenas išlieka aktualus nepriklausomai nuo tavo interneto tiekėjo IP versijos priskyrimo.
Keli subdomenai
Valdo kelis „Duck DNS“ subdomenus viename konteineryje, pateikiant kableliais atskirtą subdomenų pavadinimų sąrašą.
Visada įjungtas VPS veikimas
Veikimas VPS serveryje garantuoja, kad atnaujinimai vyksta pagal tvarkaraštį visą parą, net ir tada, kai namų tinklo įranga persikrauna arba praranda maitinimą.
Nuolatinė konfigūracija
Saugo jūsų prieigos raktą ir subdomeno nustatymus skirtame tūryje, kad klientas teisingai atnaujintų veiklą po konteinerio perkrovimo.
Kodėl verta naudoti DuckDNS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Atlas CMMS
Savarankiškai talpinama CMMS, skirta darbo užsakymams, prevencinei priežiūrai ir turto sekimui
BunkerM
Viskas viename „Mosquitto“ MQTT brokeris su žiniatinklio vartotojo sąsaja, ACL redaktoriumi ir tiesioginiu stebėjimu