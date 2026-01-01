Iki 69 % nuolaida DuckDNS

Įdiekite „DuckDNS“ vieno paspaudimo diegimu.

Nemokamas dinaminis DNS klientas, kuris automatiškai užtikrina, kad jūsų domenas visada rodytų į dabartinį IP adresą, neturint statinio IP.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „DuckDNS“ vieno paspaudimo diegimu.

Rinkis VPS planą DuckDNS

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su DuckDNS

„Duck DNS“ yra nemokama dinaminio DNS paslauga, kuria pasitiki milijonai namų laboratorijų naudotojų ir savarankiškai talpinančių asmenų, kad užtikrintų patikimą prieigą prie serverių ir įrenginių, esančių už namų interneto ryšių. Dauguma interneto paslaugų teikėjų priskiria kintančius IP adresus, tačiau „Duck DNS“ tai išsprendžia nuolat stebėdama tavo viešąjį IP ir atnaujindama tavo pasirinktą subdomeną tą pačią akimirką, kai jis pasikeičia – visa tai nemokamai.

Šis šablonas paleidžia oficialų „Duck DNS“ kliento konteinerį pagrindinio kompiuterio tinklo režimu, suteikdamas jam tikslų IP matomumą. Konfigūracija išlieka po perkrovimų, todėl tavo subdomeno ir prieigos rakto nustatymai niekada neprarandami. Nesvarbu, ar tau reikia stabilaus priėjimo prie namų serverio, „Raspberry Pi“ projekto ar savarankiškai talpinamos VPS programos, „Duck DNS“ pašalina poreikį mokėti už statinį IP arba komercinę DDNS paslaugą.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės DuckDNS savybės

Automatiniai IP atnaujinimai

Aptinka, kai pasikeičia tavo viešasis IP adresas, ir nedelsiant atnaujina tavo „Duck DNS“ subdomeną, užtikrindamas nepertraukiamą prieigą.

IPv4 ir IPv6 palaikymas

Veikia su abiem adresų šeimomis, todėl tavo subdomenas išlieka aktualus nepriklausomai nuo tavo interneto tiekėjo IP versijos priskyrimo.

Keli subdomenai

Valdo kelis „Duck DNS“ subdomenus viename konteineryje, pateikiant kableliais atskirtą subdomenų pavadinimų sąrašą.

Visada įjungtas VPS veikimas

Veikimas VPS serveryje garantuoja, kad atnaujinimai vyksta pagal tvarkaraštį visą parą, net ir tada, kai namų tinklo įranga persikrauna arba praranda maitinimą.

Nuolatinė konfigūracija

Saugo jūsų prieigos raktą ir subdomeno nustatymus skirtame tūryje, kad klientas teisingai atnaujintų veiklą po konteinerio perkrovimo.

Kodėl verta naudoti DuckDNS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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