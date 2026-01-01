Įdiek Paperless-ngx vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo dokumentų valdymo sistema, kuri nuskaito, OCR indeksuoja ir archyvuoja tavo dokumentus į pilnai paieškomą skaitmeninę biblioteką.
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Ką gali kurti su Paperless-ngx
Paperless-ngx yra bendruomenės prižiūrima dokumentų valdymo sistema, kuri fizinius dokumentus paverčia ieškomu, organizuotu skaitmeniniu archyvu. Ji automatiškai OCR apdoroja nuskaitytus vaizdus ir PDF failus, klasifikuoja dokumentus ir priskiria žymas, kad kiekviena sąskaita faktūra, sutartis ir kvitas taptų akimirksniu randami pagal turinį. Gotenberg ir Apache Tika apdoroja Office dokumentus ir sudėtingus formatus, kurių standartinės OCR sistemos neaptinka.
Savo VPS serveryje talpinant Paperless-ngx, jautrūs finansiniai įrašai, sutartys ir asmeniniai dokumentai lieka tavo infrastruktūroje – niekada trečiosios šalies debesyje. Dedikuoti VPS resursai užtikrina greitą OCR apdorojimą net ir dideliems dokumentų paketams, o nuolatiniai diskai apsaugo visą tavo archyvą ir duomenų bazę atnaujinimų ir perkrovimų metu.
Pagrindinės Paperless-ngx savybės
Automatinis OCR indeksavimas
Kiekvienas įkeltas dokumentas automatiškai nuskaitomas naudojant OCR, todėl visas jo tekstas yra indeksuojamas ir ieškomas per kelias sekundes po įkėlimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo įkeltas kaip PDF, ar nuskaitytas vaizdas.
Išmanusis klasifikavimas
„Paperless-ngx“ mokosi iš tavo organizacijos modelių ir automatiškai priskiria žymes, korespondentus bei dokumentų tipus pagal turinį, sumažindamas rankinį rūšiavimą beveik iki nulio.
Viso teksto paieška
Ieškok visame tavo archyvo dokumentų turinyje, naudodamas išplėstinį filtravimą pagal datą, žymą, korespondentą ir dokumento tipą, kad tiksliai rastum.
Kelių naudotojų prieiga
Detalus leidimų valdymas leidžia keliems vartotojams dalytis tuo pačiu archyvu su vaidmenimis pagrįsta prieiga, todėl tinka tiek mažoms komandoms, tiek šeimos ūkiams.
Biuro dokumentų palaikymas
„Gotenberg“ ir „Apache Tika“ integracija tvarko „Word“, „Excel“ ir kitus „Office“ formatus kartu su PDF ir paveikslėliais, suteikdama tau vieną archyvą visiems dokumentų tipams.
Kodėl verta naudoti Paperless-ngx Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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