Iki 69 % nuolaida Paperless-ngx

Įdiek Paperless-ngx vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo dokumentų valdymo sistema, kuri nuskaito, OCR indeksuoja ir archyvuoja tavo dokumentus į pilnai paieškomą skaitmeninę biblioteką.

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5,49/mėn.
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Įdiek Paperless-ngx vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
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7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
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KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Paperless-ngx

Paperless-ngx yra bendruomenės prižiūrima dokumentų valdymo sistema, kuri fizinius dokumentus paverčia ieškomu, organizuotu skaitmeniniu archyvu. Ji automatiškai OCR apdoroja nuskaitytus vaizdus ir PDF failus, klasifikuoja dokumentus ir priskiria žymas, kad kiekviena sąskaita faktūra, sutartis ir kvitas taptų akimirksniu randami pagal turinį. Gotenberg ir Apache Tika apdoroja Office dokumentus ir sudėtingus formatus, kurių standartinės OCR sistemos neaptinka.

Savo VPS serveryje talpinant Paperless-ngx, jautrūs finansiniai įrašai, sutartys ir asmeniniai dokumentai lieka tavo infrastruktūroje – niekada trečiosios šalies debesyje. Dedikuoti VPS resursai užtikrina greitą OCR apdorojimą net ir dideliems dokumentų paketams, o nuolatiniai diskai apsaugo visą tavo archyvą ir duomenų bazę atnaujinimų ir perkrovimų metu.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Paperless-ngx savybės

Automatinis OCR indeksavimas

Kiekvienas įkeltas dokumentas automatiškai nuskaitomas naudojant OCR, todėl visas jo tekstas yra indeksuojamas ir ieškomas per kelias sekundes po įkėlimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo įkeltas kaip PDF, ar nuskaitytas vaizdas.

Išmanusis klasifikavimas

„Paperless-ngx“ mokosi iš tavo organizacijos modelių ir automatiškai priskiria žymes, korespondentus bei dokumentų tipus pagal turinį, sumažindamas rankinį rūšiavimą beveik iki nulio.

Viso teksto paieška

Ieškok visame tavo archyvo dokumentų turinyje, naudodamas išplėstinį filtravimą pagal datą, žymą, korespondentą ir dokumento tipą, kad tiksliai rastum.

Kelių naudotojų prieiga

Detalus leidimų valdymas leidžia keliems vartotojams dalytis tuo pačiu archyvu su vaidmenimis pagrįsta prieiga, todėl tinka tiek mažoms komandoms, tiek šeimos ūkiams.

Biuro dokumentų palaikymas

„Gotenberg“ ir „Apache Tika“ integracija tvarko „Word“, „Excel“ ir kitus „Office“ formatus kartu su PDF ir paveikslėliais, suteikdama tau vieną archyvą visiems dokumentų tipams.

Kodėl verta naudoti Paperless-ngx Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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