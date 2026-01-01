Įdiek Crawl4AI vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo web naršyklė, kuri konvertuoja svetaines į švarų, LLM paruoštą Markdown formatą DI duomenų srautams.
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Ką gali kurti su Crawl4AI
Crawl4AI – tai pažangus web naršyklės ir duomenų rinkiklis, sukurtas specialiai DI programoms. Jis konvertuoja web turinį į struktūrizuotą, LLM paruoštą Markdown išvestį, todėl yra idealus pagrindas RAG (Retrieval-Augmented Generation) sistemoms, mokymo duomenų rinkiniams ir DI valdomoms turinio apdorojimo linijoms. Su daugiau nei 50 000 GitHub žvaigždučių, jis tapo pagrindiniu naršymo sprendimu DI kūrėjų bendruomenėje.
Platforma palaiko pilną naršyklės kontrolę JavaScript daug turinčioms svetainėms, asinchroninį naršymą su naršyklių telkiniu, intelektualų turinio filtravimą ir RESTful API prieigą – visa tai pateikiama su realaus laiko stebėjimo valdymo skydeliu ir interaktyvia testavimo aplinka. Savo VPS serveryje įdiegus Crawl4AI, gauni dedikuotus skaičiavimo resursus intensyvioms naršymo operacijoms ir visišką duomenų tvarkymo kontrolę, nenukreipiant jautraus turinio per trečiųjų šalių paslaugas.
Pagrindinės Crawl4AI savybės
LLM paruošta išvestis
Konvertuoja nuskaitytus puslapius į švarų Markdown, optimizuotą tiesioginiam įvedimui į kalbos modelių sistemas ir RAG sistemas.
Pilnas naršyklės valdymas
Apdoroja „JavaScript“ atvaizduojamus puslapius ir dinaminį turinį, naudodamas naršyklių telkimą, siekiant didelio našumo ir tikslaus duomenų išgavimo.
RESTful API prieiga
Pateikia HTTP galinius taškus, skirtus interneto nuskaitymo integravimui į esamas programas ir automatizuotas duomenų darbo eigas.
Realaus laiko stebėjimas
Integruotas valdymo skydelis ir interaktyvi aplinka leidžia tau sekti nuskaitymo operacijas, testuoti išgavimo strategijas ir derinti konfigūracijas tiesiogiai.
Išmanusis filtravimas
Struktūrizuotos išskyrimo strategijos filtruoja triukšmą ir išskiria aktualų turinį, sumažindamos tolesnio apdorojimo darbą tavo DI apdorojimo sraute.
Kodėl verta naudoti Crawl4AI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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