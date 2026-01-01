Iki 69 % nuolaida Open Source POS

Įdiek atvirojo kodo POS vienu spustelėjimu.

Internete veikianti pardavimo vietos sistema, skirta mažmeninės prekybos parduotuvėms, su atsargų valdymu, klientų valdymu ir pardavimų ataskaitomis.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek atvirojo kodo POS vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Open Source POS

Open Source POS yra PHP pagrindu veikianti žiniatinklio kasos sistema, sukurta mažoms mažmeninės prekybos parduotuvėms, kavinėms ir paslaugų verslams, kuriems reikia visapusiškos kasos sistemos be SaaS mokesčių už kiekvieną terminalą. Naršyklės pagrindu veikianti sąsaja veikia bet kuriame planšetiniame kompiuteryje, nešiojamajame kompiuteryje ar stacionariame kompiuteryje, todėl tas pats fonas valdo atsiskaitymą, atsargų atnaujinimus ir ataskaitas iš bet kurio įrenginio vietiniame tinkle.

Savarankiškas talpinimas savo VPS serveryje leidžia saugoti klientų įrašus, pardavimų istoriją ir kainodaros duomenis infrastruktūroje, kurią tu valdai – be mėnesinio abonemento, be operacijų procento ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Pridėta MariaDB duomenų bazė yra automatiškai paruošiama ir išsaugoma pavadintuose tomuose saugiems atnaujinimams.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Open Source POS savybės

Atsiskaitymas parduotuvėje

Apdoroja pardavimus, grąžinimus ir prekių atidėjimus, naudodama brūkšninių kodų nuskaitymą, prekių paiešką ir pritaikomus kvitus, spausdinamus standartiniais terminiais spausdintuvais.

Likučių sekimas

Stebėk atsargų lygius, nustatyk pakartotinio užsakymo ribas ir valdyk tiekėjus įvairiose prekių kategorijose su automatiniais koregavimais po kiekvieno pardavimo.

Klientų valdymas

Tvarkykite klientų duomenų bazę su pirkimų istorija, lojalumo taškais, parduotuvės kredito likučiais ir individualiais kainodaros lygiais kiekvienam klientui.

Pardavimų ataskaitos

Generuok išsamias ataskaitas apie pardavimus, mokesčius, mokėjimus, pelną ir nuolaidas, pasirinkdamas konfigūruojamus datų intervalus ir darbuotojų filtrus.

Darbuotojų paskyros

Sukurk individualius darbuotojų prisijungimus su vaidmenimis pagrįstomis teisėmis, kad atskirtum kasininko, vadybininko ir ataskaitų prieigas bendrame terminale.

Daugelio valiutų mokesčiai

Konfigūruokite kelis mokesčių tarifus, valiutas ir mokėjimo būdus, kad atitiktumėte vietines mažmeninės prekybos taisykles ir klientų mokėjimo nuostatas.

Kodėl verta naudoti Open Source POS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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