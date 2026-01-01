Įdiek atvirojo kodo POS vienu spustelėjimu.
Internete veikianti pardavimo vietos sistema, skirta mažmeninės prekybos parduotuvėms, su atsargų valdymu, klientų valdymu ir pardavimų ataskaitomis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Open Source POS
Open Source POS yra PHP pagrindu veikianti žiniatinklio kasos sistema, sukurta mažoms mažmeninės prekybos parduotuvėms, kavinėms ir paslaugų verslams, kuriems reikia visapusiškos kasos sistemos be SaaS mokesčių už kiekvieną terminalą. Naršyklės pagrindu veikianti sąsaja veikia bet kuriame planšetiniame kompiuteryje, nešiojamajame kompiuteryje ar stacionariame kompiuteryje, todėl tas pats fonas valdo atsiskaitymą, atsargų atnaujinimus ir ataskaitas iš bet kurio įrenginio vietiniame tinkle.
Savarankiškas talpinimas savo VPS serveryje leidžia saugoti klientų įrašus, pardavimų istoriją ir kainodaros duomenis infrastruktūroje, kurią tu valdai – be mėnesinio abonemento, be operacijų procento ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Pridėta MariaDB duomenų bazė yra automatiškai paruošiama ir išsaugoma pavadintuose tomuose saugiems atnaujinimams.
Pagrindinės Open Source POS savybės
Atsiskaitymas parduotuvėje
Apdoroja pardavimus, grąžinimus ir prekių atidėjimus, naudodama brūkšninių kodų nuskaitymą, prekių paiešką ir pritaikomus kvitus, spausdinamus standartiniais terminiais spausdintuvais.
Likučių sekimas
Stebėk atsargų lygius, nustatyk pakartotinio užsakymo ribas ir valdyk tiekėjus įvairiose prekių kategorijose su automatiniais koregavimais po kiekvieno pardavimo.
Klientų valdymas
Tvarkykite klientų duomenų bazę su pirkimų istorija, lojalumo taškais, parduotuvės kredito likučiais ir individualiais kainodaros lygiais kiekvienam klientui.
Pardavimų ataskaitos
Generuok išsamias ataskaitas apie pardavimus, mokesčius, mokėjimus, pelną ir nuolaidas, pasirinkdamas konfigūruojamus datų intervalus ir darbuotojų filtrus.
Darbuotojų paskyros
Sukurk individualius darbuotojų prisijungimus su vaidmenimis pagrįstomis teisėmis, kad atskirtum kasininko, vadybininko ir ataskaitų prieigas bendrame terminale.
Daugelio valiutų mokesčiai
Konfigūruokite kelis mokesčių tarifus, valiutas ir mokėjimo būdus, kad atitiktumėte vietines mažmeninės prekybos taisykles ir klientų mokėjimo nuostatas.
Kodėl verta naudoti Open Source POS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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