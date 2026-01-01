Įdiek DumbDo vienu spustelėjimu.
Minimalistinis, savo serveryje talpinamas užduočių sąrašas su failais pagrįsta saugykla, tamsiuoju režimu, PWA palaikymu ir pasirenkama PIN apsauga – nereikia duomenų bazės.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DumbDo
„DumbDo“ yra tyčia paprasta darbų sąrašo programa iš „DumbWare.io“, sukurta remiantis filosofija, kad daugumai užduočių sekimo poreikių nereikia duomenų bazės, paskyros sistemos ar debesies prenumeratos. Užduotys saugomos viename JSON faile, todėl atsarginių kopijų darymas yra paprastas, tereikia nukopijuoti vieną failą, o perkėlimas – trivialus.
Sąsaja švariai prisitaiko prie bet kokio ekrano dydžio ir automatiškai persijungia tarp tamsaus ir šviesaus režimo. Pasirenkama PIN apsauga (4–10 skaitmenų) užtikrina prieigą bendruose serveriuose. Progresyviosios žiniatinklio programos (PWA) palaikymas reiškia, kad gali įdiegti „DumbDo“ telefone ar staliniame kompiuteryje ir naudoti ją neprisijungus. Talpinimas savo VPS serveryje išlaiko tavo užduočių duomenis privačius, pasiekiamus iš kiekvieno įrenginio ir apsaugotus nuo trečiųjų šalių paslaugų pakeitimų.
Pagrindinės DumbDo savybės
Nereikia duomenų bazės
Visas užduotis saugo viename JSON faile — nereikia nieko paruošti, perkelti ar prižiūrėti be paties konteinerio.
Tamsusis ir šviesusis režimas
Automatiškai prisitaiko prie sistemos spalvų schemos nuostatų, kad būtų patogu žiūrėti bet kokioje aplinkoje ar paros metu.
Progresyvioji žiniatinklio programa
Įdiek DumbDo bet kuriame įrenginyje, kad galėtum pasiekti iš pagrindinio ekrano ir naudoti neprisijungus – nebereikės kaskart atidaryti naršyklės.
Neprivaloma PIN apsauga
Nustatyk 4–10 skaitmenų PIN kodą, kad apribotum prieigą bendruose serveriuose, išlaikant greitą prieigą prie sąsajos įgaliotiems vartotojams.
Pritaikomas svetainės pavadinimas
Pervardyk programos egzempliorių, kad tiktų asmeniniam prekės ženklui arba atskirtum kelis diegimus tame pačiame VPS.
Kodėl verta naudoti DumbDo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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