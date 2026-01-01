Įdiek Dragonfly vienu spustelėjimu.
Didelio našumo, su Redis suderinama atminties duomenų saugykla, sukurta šiuolaikinei aparatinei įrangai, užtikrinanti iki 25 kartų didesnį pralaidumą nei Redis.
Rinkis VPS planą Dragonfly
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dragonfly
Dragonfly yra moderni atminties duomenų saugykla, visiškai suderinama su Redis ir Memcached API, o tai reiškia, kad bet kuri esama programa, naudojanti Redis, gali pereiti prie Dragonfly, pakeisdama tik prisijungimo eilutę. Sukurta nuo pat pradžių daugiabranduoliams procesoriams, naudojant „shared-nothing“ gijos branduoliui architektūrą, Dragonfly užtikrina iki 25 kartų didesnį pralaidumą nei Redis toje pačioje aparatinėje įrangoje, naudodama žymiai mažiau atminties tam pačiam duomenų rinkiniui.
Savarankiškai talpinant Dragonfly, tavo programos gauna didelio našumo talpyklą ir duomenų struktūros saugyklą be operacijos mokesčių ar prisijungimo apribojimų. Integruota HTTP administratoriaus konsolė teikia serverio metriką ir diagnostiką, pasiekiamą iš bet kurios naršyklės, kartu su visišku suderinamumu su Redis CLI ir kiekviena Redis kliento biblioteka.
Pagrindinės Dragonfly savybės
Suderinamas su Redis API
Veikia kaip Redis pakaitalas – bet kuri programa, naudojanti Redis kliento biblioteką, veikia su Dragonfly vien pakeitus prisijungimo eilutę.
25× Redis pralaidumas
Daugiasriegė, niekuo nesidalijanti architektūra išnaudoja visus procesoriaus branduolius, užtikrindama iki 25 kartų daugiau operacijų per sekundę nei vienasriegis Redis toje pačioje aparatinėje įrangoje.
Mažesnis atminties naudojimas
Naujos duomenų struktūrų realizacijos sumažina atminties suvartojimą iki 30 % palyginti su „Redis“ tam pačiam duomenų rinkiniui, leidžiančios saugoti daugiau duomenų mažesniame VPS.
Integruota administratoriaus konsolė
HTTP administravimo sąsaja tame pačiame prievade teikia serverio statistiką, atminties naudojimą ir diagnostiką, tiesiogiai pasiekiamą iš naršyklės.
Memcached suderinamas
Priima Memcached teksto protokolo komandas, be Redis komandų, todėl gali būti tiesiogiai naudojamas kaip abiejų talpinimo sistemų pakaitalas vienu metu.
Kodėl verta naudoti Dragonfly Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.