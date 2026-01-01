Įdiek ZITADEL vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo tapatybės infrastruktūros platforma, skirta autentifikavimui, SSO ir naudotojų valdymui visose tavo programose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ZITADEL
ZITADEL yra debesyje veikianti, atvirojo kodo tapatybės ir prieigos valdymo platforma, kuri užtikrina autentifikavimą, autorizavimą ir naudotojų valdymą šiuolaikinėms programoms. Ji palaiko OIDC, OAuth 2.0, SAML ir prieigos raktus (passkeys) iš karto – todėl tai yra visavertė savarankiškai valdoma alternatyva Auth0, Keycloak ar AWS Cognito.
Savarankiškai diegiant ZITADEL savo VPS serveryje, tau suteikiama visiška kontrolė над naudotojų duomenimis, atitikties reikalavimais ir autentifikavimo srautais, be mokesčių už naudotoją ar priklausomybės nuo tiekėjo. Jos įvykiais pagrįsta architektūra užtikrina išsamų, nekeičiamą visų tapatybės operacijų audito žurnalą.
Pagrindinės ZITADEL savybės
Single Sign-On
Centralizuok autentifikavimą visose savo programose su OIDC ir SAML palaikymu, kad vartotojai turėtų vieną prisijungimą prie visko, ką jie pasiekia.
Passkey autentifikavimas
WebAuthn prieigos raktai ir aparatinės saugos raktai įgalina prisijungimą be slaptažodžio, užtikrindami atsparią sukčiavimui ir kredencialų nereikalaujančią prieigą.
Natyvi daugiaklodystė
Valdyk kelias organizacijas ir programas iš vieno ZITADEL egzemplioriaus, užtikrindamas visišką izoliaciją tarp nuomininkų ir kiekvienai organizacijai pritaikytą prekės ženklą.
Nekintamas audito žurnalas
Įvykiais pagrįsta architektūra įrašo kiekvieną tapatybės operaciją kaip nekintamą įvykį, užtikrindama atitikties reikalavimus atitinkančius žurnalus SOC 2 ir GDPR reikalavimams.
Tapatybių federacija
Prijunk „Google“, „GitHub“, „Microsoft“ ir pasirinktinius OIDC teikėjus, kad vartotojai galėtų prisijungti naudodami savo esamas paskyras visoje tavo sistemoje.
Kodėl verta naudoti ZITADEL Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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