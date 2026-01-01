Iki 69 % nuolaida ZITADEL

Įdiek ZITADEL vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo tapatybės infrastruktūros platforma, skirta autentifikavimui, SSO ir naudotojų valdymui visose tavo programose.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ZITADEL vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą ZITADEL

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su ZITADEL

ZITADEL yra debesyje veikianti, atvirojo kodo tapatybės ir prieigos valdymo platforma, kuri užtikrina autentifikavimą, autorizavimą ir naudotojų valdymą šiuolaikinėms programoms. Ji palaiko OIDC, OAuth 2.0, SAML ir prieigos raktus (passkeys) iš karto – todėl tai yra visavertė savarankiškai valdoma alternatyva Auth0, Keycloak ar AWS Cognito.

Savarankiškai diegiant ZITADEL savo VPS serveryje, tau suteikiama visiška kontrolė над naudotojų duomenimis, atitikties reikalavimais ir autentifikavimo srautais, be mokesčių už naudotoją ar priklausomybės nuo tiekėjo. Jos įvykiais pagrįsta architektūra užtikrina išsamų, nekeičiamą visų tapatybės operacijų audito žurnalą.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ZITADEL savybės

Single Sign-On

Centralizuok autentifikavimą visose savo programose su OIDC ir SAML palaikymu, kad vartotojai turėtų vieną prisijungimą prie visko, ką jie pasiekia.

Passkey autentifikavimas

WebAuthn prieigos raktai ir aparatinės saugos raktai įgalina prisijungimą be slaptažodžio, užtikrindami atsparią sukčiavimui ir kredencialų nereikalaujančią prieigą.

Natyvi daugiaklodystė

Valdyk kelias organizacijas ir programas iš vieno ZITADEL egzemplioriaus, užtikrindamas visišką izoliaciją tarp nuomininkų ir kiekvienai organizacijai pritaikytą prekės ženklą.

Nekintamas audito žurnalas

Įvykiais pagrįsta architektūra įrašo kiekvieną tapatybės operaciją kaip nekintamą įvykį, užtikrindama atitikties reikalavimus atitinkančius žurnalus SOC 2 ir GDPR reikalavimams.

Tapatybių federacija

Prijunk „Google“, „GitHub“, „Microsoft“ ir pasirinktinius OIDC teikėjus, kad vartotojai galėtų prisijungti naudodami savo esamas paskyras visoje tavo sistemoje.

Kodėl verta naudoti ZITADEL Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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