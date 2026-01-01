Įdiek NextChat vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama DI pokalbių sąsaja, palaikanti OpenAI, Claude, Gemini ir daugiau nei 20 tiekėjų per vieną išbaigtą sąsają.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su NextChat
„NextChat“ (anksčiau „ChatGPT-Next-Web“) yra atvirojo kodo pokalbių sąsaja su daugiau nei 88 000 „GitHub“ žvaigždučių – plačiausiai žvaigždutėmis įvertintas savarankiškai talpinamas dirbtinio intelekto pokalbių klientas. Jis jungiasi prie „OpenAI“, „Anthropic Claude“, „Google Gemini“, „DeepSeek“ ir dešimčių kitų tiekėjų, leidžiantis tau bendrauti su bet kuriuo LLM per vieną nuoseklią vartotojo sąsają, neperjungiant prietaisų skydelių ar nemokant už trečiosios šalies apvalkalo paslaugą.
Savarankiškas „NextChat“ talpinimas išlaiko tavo API raktus ir pokalbių istoriją privačius. Prieiga gali būti užrakinta slaptažodžio kodu, o visi pokalbių duomenys saugomi vartotojo naršyklėje – nereikia tvarkyti duomenų bazės ir nėra duomenų saugojimo serveryje.
Pagrindinės NextChat savybės
Daugelio tiekėjų palaikymas
Prisijunk prie OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI ir daugiau nei 20 kitų tiekėjų iš vienos UI, neperjungiant įrankių.
Integruota raginimų biblioteka
Šimtai iš anksto sukurtų sistemos raginimų rašymui, kodavimui, analizei ir vertimui – arba susikurk ir išsaugok savo pasirinktinius šablonus.
Prieigos kodo apsauga
Apribok, kas gali naudotis tavo egzemplioriumi, slaptažodžiu, užkirsdamas kelią neteisėtam tavo API raktų naudojimui, kai jis viešai prieinamas.
Nereikia duomenų bazės
Visi pokalbiai saugomi naudotojo naršyklėje – serveris neturi būsenos, todėl diegimas ir priežiūra yra minimalūs.
„Markdown“ ir kodo atvaizdavimas
Atsakymai atvaizduojami su visišku „Markdown“ palaikymu, įskaitant sintaksės paryškintus kodo blokus, lenteles, „LaTeX“ matematines formules ir įterptąjį HTML.
MCP įskiepio palaikymas
Įjungti Model Context Protocol (MCP), kad išplėstum asistentą su išoriniais įrankiais, prieiga prie failų ir pasirinktinėmis integracijomis.
Kodėl verta naudoti NextChat Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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