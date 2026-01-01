Įdiek naują API vienu paspaudimu.
Vieningas LLM šliuzas, skirtas valdyti kelis AI tiekėjus, su naudojimo stebėjimu, prieigos kontrole ir apkrovos balansavimu.
Rinkis VPS planą New API
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su New API
New API yra atvirojo kodo LLM vartai, suteikiantys vieną prieigos tašką OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ir dešimtims kitų DI tiekėjų. Jie centralizuoja API raktų valdymą, įdiegia naudojimo kvotas, stebi išlaidas vienam naudotojui ar komandai ir leidžia perjungti gedimo atveju bei balansuoti apkrovą tarp tiekėjų – visa tai per žiniatinklio prietaisų skydelį.
Savo serveryje talpinant New API tavo VPS serveryje, jautrūs DI kredencialai ir naudojimo duomenys lieka tavo kontrolėje, pašalinami mokesčiai už vartų užklausas ir suteikiama tau lankstumo pridėti ar keisti tiekėjus nekeičiant programos kodo.
Pagrindinės New API savybės
Vieningi tiekėjo vartai
Nukreipkite užklausas į OpenAI, Claude, Gemini ir kitus LLM per vieną galinį tašką, leidžiantį keisti teikėjus nekeičiant tavo programos kodo.
Naudojimo stebėjimas ir kvotos
Stebėk žetonų naudojimą ir išlaidas pagal vartotoją, komandą ar projektą, ir nustatyk griežtus limitus, kad išvengtum netikėtų išlaidų už dirbtinį intelektą visoje savo organizacijoje.
Apkrovos balansavimas ir perjungimas gedimo atveju
Paskirstyk užklausas per kelis tiekėjų kanalus ir automatiškai persijunk į alternatyvas, kai tiekėjas nepasiekiamas, kad maksimaliai padidintum veikimo laiką.
Žetonais pagrįsta prieigos kontrolė
Išduok API raktus komandoms ir programoms, neatskleisdamas savo tikrųjų teikėjo prisijungimo duomenų, taip paslaptis išlaikydamas centralizuotas ir bet kada atšaukiamas.
Interneto valdymo skydas
Valdykite kanalus, naudotojus ir kvotas naudodami integruotą žiniatinklio sąsają su realiojo laiko naudojimo žurnalais ir vartojimo analize.
Kodėl verta naudoti New API Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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