Įdiek NZBHydra2 vienu spustelėjimu.
„Usenet“ metapaieškos sistema, kuri apjungia dešimtis indeksuotojų už vieno bendro „Newznab“ API galinio taško.
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Ką gali kurti su NZBHydra2
NZBHydra2 yra Usenet meta paieškos sistema, kuri leidžia tau ieškoti dešimtyse indeksuotojų — tiek Usenet specifinių Newznab tiekėjų, tiek Torznab torrent indeksuotojų — iš vienos vieningos žiniatinklio sąsajos ir per vieną su Newznab suderinamą API. Ji pašalina pasikartojančius rezultatus iš visų tiekėjų, pritaiko tavo kokybės ir kategorijos nuostatas, kaupia paieškas talpykloje ir viską pateikia per galinį tašką, kurį Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ir kiti automatizavimo įrankiai gali pasiekti tiesiogiai.
Savo NZBHydra2 talpinimas VPS serveryje suteikia tavo Arr stack'ui vieną, greitą, savininko valdomą agregatorių, vietoj to, kad kiekvieną atsisiuntimo programą nukreiptum į kiekvieną indeksuotoją atskirai — paprastesnė konfigūracija, mažiau API užklausų vienam tiekėjui ir centralizuota statistika apie tai, kurie indeksuotojai iš tiesų veikia.
Pagrindinės NZBHydra2 savybės
Vieningas Newznab galinis taškas
Apjungia dešimtis indeksuotojų per vieną Newznab ir Torznab API, kad Sonarr, Radarr ir Lidarr reikėtų tik vieno įrašo vietoj daugelio.
Kelių tiekėjų deduplikacija
Atpažįsta pasikartojančius leidimus įvairiuose indeksuotojuose, juos reitinguoja pagal tavo prioriteto taisykles ir pateikia tik geriausią rezultatą kiekvienai leidimų grupei.
Paieškos talpykla ir statistika
Kaupia naujausias paieškas ir seka kiekvieno indeksuotojo pataikymo rodiklį, atsakymo laiką ir paėmimų skaičių, kad galėtum pamatyti, kurie teikėjai dirba efektyviausiai.
Lankstus rezultatų filtravimas
Kategorijų kokybės, kalbos, amžiaus ir dydžio filtrai neleidžia žemos kokybės leidimams patekti į tavo Arr automatizavimo sistemą.
Kelių naudotojų paskyros
Pasirenkamos individualios vartotojų paskyros su vaidmenimis pagrįstomis teisėmis leidžia keliems namų ūkio nariams dalytis tuo pačiu agregatoriumi, neperžengiant matomumo ribų.
Kodėl verta naudoti NZBHydra2 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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