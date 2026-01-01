Įdiek Centrifugo vienu spustelėjimu.
Plečiamas realaus laiko pranešimų serveris, skirtas kurti realiojo laiko programas naudojant WebSocket ir pub/sub pranešimų siuntimą.
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Ką gali kurti su Centrifugo
Centrifugo yra atvirojo kodo, nuo kalbos nepriklausomas realaus laiko pranešimų serveris, kuris akimirksniu pristato pranešimus prijungtiems vartotojams per WebSocket, HTTP srautinį perdavimą, Server-Sent Events, WebTransport ir gRPC. Bet kokia backend technologija – nepriklausomai nuo kalbos ar karkaso – gali publikuoti pranešimus per paprastą HTTP arba gRPC API, todėl lengva pridėti realaus laiko funkcijų prie esamų programų, jų perrašant.
Savarankiškai talpinant Centrifugo savo VPS serveryje, pašalinami mokesčiai už pranešimą ir už prisijungimą, kuriuos taiko komercinės realaus laiko paslaugos, tokios kaip Pusher ar Ably, ir suteikiama tau visiška kontrolė virš mastelio keitimo, duomenų maršrutizavimo ir saugumo konfigūracijos.
Pagrindinės Centrifugo savybės
Kalbai neutrali integracija
Bet kuri backend sistema gali publikuoti pranešimus naudodama paprastą HTTP arba gRPC API, todėl gali pridėti realaus laiko funkcijų, nepakeisdamas savo esamo technologijų rinkinio.
Žinučių istorija ir atkūrimas
Saugo naujausius pranešimus kiekvienam kanalui ir automatiškai pakartoja praleistus įvykius iš naujo prisijungiantiems klientams, taip išvengiant duomenų praradimo trumpų atsijungimų metu.
Horizontaliai Augimas
Redis variklis leidžia tau paleisti kelis Centrifugo mazgus ir valdyti milijonus lygiagrečių prisijungimų tavo naudotojų bazei augant.
Buvimo stebėjimas
Stebi, kurie vartotojai yra prisijungę kiekviename kanale, ir transliuoja prisijungimo / atsijungimo įvykius, leidžianti naudoti tokias funkcijas kaip rašymo indikatoriai ir aktyvių vartotojų sąrašai.
Integruotas administratoriaus skydelis
Stebėk ryšius, kanalus ir pranešimų srautą realiuoju laiku per žiniatinklio administratoriaus sąsają, neįdiegdamas atskirų stebėjimo įrankių.
Kodėl verta naudoti Centrifugo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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