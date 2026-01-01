Įdiek eXeLearning vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo kūrimo įrankis interaktyviems SCORM ir HTML5 mokomiesiems ištekliams.
Rinkis VPS planą eXeLearning
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su eXeLearning
eXeLearning yra AGPL licencijuota kūrimo aplinka, kurią pedagogai ir mokymo dizaineriai naudoja interaktyviam mokymosi turiniui kurti be programavimo kodo. Remiama Ispanijos švietimo ministerijos ir regioninių administracijų tinklo, ji orientuojasi į standartais pagrįstų išteklių, veikiančių bet kurioje mokymosi valdymo sistemoje (MVS), kūrimą.
Savo VPS serveryje talpinant eXeLearning, kursų medžiaga, studentams skirti eksportai ir kūrimo prisijungimo duomenys lieka visiškai jūsų infrastruktūroje. Komandos gali bendradarbiauti realiuoju laiku, publikuoti eksportus į Moodle ar bet kurią MVS ir išvengti debesų kompiuterijos kūrimo paslaugų licencijavimo apribojimų bei duomenų saugojimo vietos problemų.
Pagrindinės eXeLearning savybės
Interaktyvūs iDevices
Įterpiami komponentai viktorinoms, atvejų analizėms, multimedijai ir refleksijos užduotims paverčia statinį turinį struktūrizuotomis interaktyviomis pamokomis.
SCORM ir HTML5 eksportas
Publikuok kursus kaip SCORM paketus, IMS turinį arba atskiras HTML5 svetaines, kad jos veiktų bet kurioje LMS arba paprastame svetainių talpinime.
Bendradarbiavimas realiu laiku
Keli autoriai gali redaguoti tą patį projektą vienu metu, naudodami integruotą Yjs WebSocket sinchronizaciją, kuri atspindi šiuolaikinių dokumentų redaktorių darbo eigą.
Moodle integracija
Perkelk baigtus kursus tiesiai į Moodle kaip paruoštas diegimui veiklas, pašalindamas rankinio įkėlimo žingsnį tarp kūrimo ir publikavimo.
Daugiakalbė sąsaja
Vietinis anglų, ispanų, katalonų, baskų, galisų, valensiečių ir esperanto kalbų palaikymas dėl to tinka regioninėms ir dvikalbio ugdymo programoms.
Atidaryti prieinamus standartus
Sugeneruotas turinys atitinka žiniatinklio prieinamumo gaires ir atvirus formatus, užtikrinant, kad ištekliai išliktų naudojami ir perkeliami daugelį metų.
Kodėl verta naudoti eXeLearning Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.