Įdiek Plone vienu spustelėjimu.
Saugi, atvirojo kodo turinio valdymo sistema, kuria pasitiki vyriausybės, universitetai ir įmonės daugiau nei du dešimtmečius.
Rinkis VPS planą Plone
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Plone
Plone yra brandi, įmonėms skirta atvirojo kodo TVS, sukurta ant tvirto Python pagrindo. Ji veikia tūkstančiuose svetainių vyriausybinėse agentūrose, universitetuose, NVO ir pasaulinėse korporacijose, o per daugiau nei 20 metų nebuvo pranešta nė apie vieną nuotolinio kodo vykdymo pažeidžiamumą. Plone 6 pristato klasikinę vartotojo sąsają – visapusišką redagavimo aplinką su detaliu prieigos valdymu pagal vaidmenis, daugiakalbiu turiniu, versijavimu ir turtinga priedų ekosistema, viršijančia 300 paketų.
Savarankiškas Plone talpinimas tavo VPS suteikia tau visišką tavo turinio ir vartotojo duomenų nuosavybę, jokių licencijų pagal vartotojų skaičių ir lankstumą išplėsti platformą naudojant Python priedus ir REST API, kuris palaiko „headless“ ir hibridinius leidybos procesus.
Pagrindinės Plone savybės
Verslo klasės saugumas
Plone turi 20 metų saugumo istoriją ir specializuotą saugumo komandą – todėl tai yra TVS, kurią renkasi vyriausybinės ir sveikatos priežiūros organizacijos, negalinčios sau leisti pažeidimų.
Detalizuotas prieigos valdymas
Nustatyk vaidmenis ir teises bet kuriame turinio medžio lygyje, kad redaktoriai, peržiūrintieji ir skaitytojai matytų ir keistų tik tai, ką jiems leidžiama pasiekti.
Pilnas turinio versijavimas
Kiekvienas turinio pakeitimas yra sekamas ir atkuriamas – palygink versijas, atkurk ankstesnes būsenas ir išlaikyk visą audito seką be papildomų įskiepių.
Daugiakalbė pagalba
Valdyk turinį keliomis kalbomis, naudodamas integruotas vertimo darbo eigas, kalbai pritaikytą naršymą ir leidybos valdiklius kiekvienai kalbai.
REST API
„plone.restapi“ sluoksnis atveria visą turinį ir konfigūraciją kaip JSON galinius taškus, leidžiantis „headless“ leidybą, mobiliąsias programėles ir trečiųjų šalių integracijas.
Išplečiama priedų ekosistema
Daugiau nei 300 bendruomenės papildinių apima el. komerciją, LDAP autentifikavimą, išplėstinę paiešką ir individualizuotas darbo eigas – visus juos galima įdiegti neatsišakojant nuo pagrindinio kodo.
Kodėl verta naudoti Plone Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.