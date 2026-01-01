Įdiekite „Overleaf“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo bendradarbiavimo „LaTeX“ redaktorius, skirtas moksliniam rašymui, moksliniams straipsniams ir techniniams dokumentams.
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Ką gali kurti su Overleaf
„Overleaf“ yra naršyklės pagrindu veikiantis bendradarbiavimo „LaTeX“ redaktorius, naudojamas milijonų tyrėjų, akademikų ir inžinierių visame pasaulyje. Jis pakeičia vietines „LaTeX“ instaliacijas debesų kompiuterijos aplinka, kur komandos gali rašyti, kompiliuoti ir peržiūrėti dokumentus realiuoju laiku – su visapusišku „LaTeX“ palaikymu, įskaitant pasirinktinius paketus, „BibTeX“ ir kryžmines nuorodas.
Savarankiškai talpindami „Overleaf“ savo VPS, jautrius tyrimus, nuosavybės teise saugomus rankraščius ir institucinius dokumentus visiškai kontroliuosite jūs. Jūs gaunate tą patį realaus laiko bendradarbiavimą ir turtingą „LaTeX“ kompiliavimo eigą kaip ir debesų paslauga, duomenims nepaliekant jūsų infrastruktūros ir nereikalaujant atskirų SaaS prenumeratų.
Pagrindinės Overleaf savybės
Tikralaikis bendradarbiavimas
Keli autoriai vienu metu redaguoja tą patį LaTeX dokumentą, o pakeitimai akimirksniu atsiranda visiems bendradarbiams.
Pilnas LaTeX kompiliavimas
Kompiliuoja dokumentus su pdfLaTeX, XeLaTeX ir LuaLaTeX, įskaitant palaikymą individualiems paketams, BibTeX ir Biber bibliografijoms.
Versijų istorija
Kiekviena išsaugota dokumento versija yra išsaugoma, todėl gali palyginti pakeitimus ir atkurti bet kurią ankstesnę savo projekto būseną.
Gausi šablonų biblioteka
Kurkite naujus dokumentus iš integruotos akademinių, žurnalų, disertacijų ir pristatymų šablonų bibliotekos be rankinio nustatymo.
Pakeitimų sekimas
Peržiūrėti ir priimti arba atmesti individualius bendradarbių pakeitimus, atitinkančius akademinėje leidyboje taikomus peržiūros procesus.
Integruota Git platforma
Perkelti ir atsisiųsti projektus iš Git saugyklų, suteikiant galimybę naudoti vietinio redagavimo darbo eigas kartu su naršyklės redaktoriumi.
Kodėl verta naudoti Overleaf Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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