Open Monograph Press diegimas vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo platforma, skirta valdyti mokslinių knygų, monografijų ir redaguotų tomų redakcinį procesą.
Rinkis VPS planą Open Monograph Press
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Open Monograph Press
„Open Monograph Press“ (OMP) yra nemokama, atvirojo kodo leidybos platforma, sukurta „Public Knowledge Project“ universitetų leidykloms, mokslinėms draugijoms ir nepriklausomiems akademiniams leidėjams. Ji valdo visą knygų redakcinį procesą – nuo pateikimo ir vidinės peržiūros iki redagavimo, gamybos ir internetinio katalogo publikavimo – naudojant vieną integruotą įrankį.
Savo OMP talpinimas nuosavame VPS serveryje leidžia rankraščius, recenzentų tapatybes, sutartis ir skaitytojų analizę laikyti tiesiogiai tavo kontrolėje, o ne trečiosios šalies leidybos paslaugų teikėjo serveryje. Šis šablonas apjungia „MariaDB“ duomenų bazę patikimam metaduomenų saugojimui ir nukreipia srautą per iš anksto įdiegtą „Traefik“ atvirkštinį tarpinį serverį, kad tavo leidykla būtų pasiekiama per HTTPS, kai tik bus baigtas diegimas.
Pagrindinės Open Monograph Press savybės
Redakcinė darbo eiga
Perkelk kiekvieną pateikimą per pateikimo, vidinės peržiūros, išorinės peržiūros, teksto redagavimo ir gamybos etapus, priskirdami užduotis pagal vaidmenis.
Serijos ir katalogai
Suskirstykite pavadinimus į knygų serijas, kategorijas ir viešą katalogą, kad skaitytojai galėtų naršyti jūsų leidyklą pagal temas, autorius ar serijas.
Keli formatai vienai knygai
Parduok arba platink kiekvieną monografiją keliais formatais — PDF, EPUB, HTML, kietais viršeliais, minkštais viršeliais — iš vieno katalogo įrašo su išsamiais metaduomenimis.
ONIX ir DOI metaduomenys
Generuokite ONIX įrašus ir registruokite DOI, kad jūsų monografijos būtų randamos bibliotekų kataloguose, paieškos sistemose ir akademiniuose indeksuose.
Daugiakalbė spauda
Valdykite leidyklą keliomis kalbomis su lokalizuota sąsaja, metaduomenų laukais ir skaitytojams skirtais puslapiais iš vieno diegimo.
Atvirojo kodo ir savarankiškai talpinamas
Sukurta ir prižiūrima „Public Knowledge Project“, OMP yra visiškai atvirojo kodo, be jokių mokesčių už pavadinimą ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Kodėl verta naudoti Open Monograph Press Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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