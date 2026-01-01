Įdiek Spice AI vienu spustelėjimu.
Nešiojamas Rust pagrindu veikiantis SQL užklausų, paieškos ir LLM išvadų variklis, skirtas duomenimis pagrįstiems DI agentams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Spice AI
„Spice“ yra atvirojo kodo duomenų ir DI infrastruktūros vykdymo aplinka, kuri sujungia federuotą SQL užklausą, vektorinę paiešką ir DKM išvadų darymą į vieną „Rust“ procesą. Sukurta naudojant „Apache DataFusion“, „Arrow“ ir „DuckDB“, ji jungiasi prie daugybės šaltinių – „Postgres“, „S3“, „Databricks“, „Snowflake“, „MySQL“, „Kafka“ ir dar daugiau – ir materializuoja karštus duomenis lokaliai, kad būtų galima atlikti analizę per sekundės dalį šalia tavo programos.
Savarankiškas „Spice“ talpinimas tavo paties VPS suteikia DI agentams ir RAG konvejeriams vieną SQL ir HTTP galinį tašką per federuotus duomenis be debesies mokesčių už kiekvieną užklausą ar jautrių įrašų siuntimo valdomai paslaugai. Duomenų rinkiniai, pagreitinimai, įterpimai ir modeliai yra deklaruojami viename „spicepod.yaml“ manifeste.
Pagrindinės Spice AI savybės
Federuotas SQL variklis
Užklausk Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks ir dešimtis kitų šaltinių kartu per vieną Apache DataFusion paremtą SQL galinį tašką.
Vietinis duomenų spartinimas
Materializuokite karštuosius duomenų rinkinius į Arrow, DuckDB arba SQLite šalia savo programos, kad galėtumėte aptarnauti analitines užklausas su milisekundiniu vėlavimu.
Integruotas LLM išvedimas
Vykdykite atvirojo kodo pokalbių ir įterpimo modelius per su OpenAI suderinamą HTTP API tiesiogiai vykdymo aplinkoje, nereikia atskiro modelių serverio.
DI paieška ir RAG
Sujungus vektorinės paieškos pagal panašumą ir SQL filtrus vienoje užklausoje, galima įgalinti generavimą, papildytą duomenų paieška, paremtą gyvaisiais veiklos duomenimis.
Arrow Flight gRPC
Perduokite didelius rezultatų rinkinius analitikos klientams, naudodami nulinio kopijavimo „Apache Arrow over Flight“, skirtą didelės spartos duomenų prieigai kartu su REST API.
Deklaratyvūs spicepods
Apibrėžk duomenų rinkinius, spartinimus, modelius ir atnaujinimo tvarkaraščius viename YAML manifeste, kuris yra versijuojamas ir atkuriamas visose aplinkose.
Kodėl verta naudoti Spice AI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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