Įdiekite „Label Studio“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo duomenų žymėjimo platforma teksto, vaizdų, garso, vaizdo ir laiko eilučių duomenų anotavimui mašininio mokymosi modeliams.
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Ką gali kurti su Label Studio
„Label Studio“ yra populiariausia atvirojo kodo duomenų žymėjimo platforma, turinti daugiau nei 27 000 „GitHub“ žvaigždučių, palaikanti anotavimą visų pagrindinių duomenų tipų atžvilgiu – teksto, vaizdų, garso, vaizdo įrašų, HTML, laiko eilučių ir daugiamodalių derinių. Komandos ją naudoja kurdamos aukštos kokybės mokymo duomenų rinkinius su pritaikomais žymėjimo šablonais, ML pagrindu veikiančiu anotavimu ir anotatorių sutarimo metrikomis.
Savarankiškai talpinant „Label Studio“ savo VPS serveryje, jautrūs mokymo duomenys – medicininiai vaizdai, finansiniai dokumentai, nuosavas verslo turinys – lieka visiškai jūsų infrastruktūroje, be jokių mokesčių už vartotoją ar anotaciją. Šis diegimas sujungia „Label Studio“ su „PostgreSQL 16“, kad būtų užtikrintas patikimas projektų ir anotacijų saugojimas.
Pagrindinės Label Studio savybės
Įvairių tipų anotacija
Žymėk tekstą, vaizdus, garso įrašus, vaizdo įrašus ir laiko eilučių duomenis naudodamas daugiau nei 50 pritaikomų šablonų tipų iš vienos platformos.
ML padedamas žymėjimas
Prijunk ML galinę sistemą, kad automatiškai iš anksto sužymėtum duomenis, leisdamas žymėtojams peržiūrėti ir koreguoti prognozes, užuot žymėjus nuo nulio.
Aktyvus mokymosi darbo eigos
Teikite pirmenybę neaiškiausiems ar informatyviausiems pavyzdžiams žymėti, siekiant maksimaliai pagerinti modelį per anotavimo valandą.
Komandos bendradarbiavimas
Paskirstyk užduotis keliems anotatoriams ir stebėk anotatorių tarpusavio sutarimą, kad užtikrintum nuoseklią žymėjimo kokybę.
ML formato eksportas
Baigtas anotacijas eksportuokite tiesiogiai į COCO, VOC, YOLO ir kitus populiarius formatus, kad galėtumėte nedelsiant apmokyti modelį.
Kodėl verta naudoti Label Studio Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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