Įdiekite „Saltcorn“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo be kodo programų kūrimo platforma, skirta kurti duomenų bazėmis valdomas žiniatinklio ir mobiliąsias programėles, nereikalaujant rašyti užpakalinės dalies kodo.
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Ką gali kurti su Saltcorn
„Saltcorn“ yra atvirojo kodo be kodo platforma, skirta vizualiai kurti duomenų bazių valdomas žiniatinklio ir mobiliąsias programas. Apibrėžk lenteles, konfigūruok išplėstinius laukų tipus, kurk išdėstymus naudodamas intuityvų kūrimo įrankį, pridėk veiksmus ir darbo eigas, o „Saltcorn“ tvarkys backend, autentifikavimą, REST API ir atvaizdavimą – nereikia jokio „glue code“.
Savo VPS serveryje talpindamas „Saltcorn“ laikai klientų duomenis, vidinius įrašus ir įkeltus failus savo infrastruktūroje, o ne SaaS tiekėjo duomenų bazėje. Tu kontroliuoji duomenų saugojimą, integracijas, įskiepių diegimą ir prieigos vaidmenis, ir išvengi kainodaros pagal vartotojų skaičių, kai tavo komanda ar auditorija auga. Diegimas apima „PostgreSQL“ ir nuolatinius tomus tiek duomenų bazei, tiek įkeltiems failams.
Pagrindinės Saltcorn savybės
Vaizdinis išdėstymo kūrėjas
Kurkite sąrašo, redagavimo ir rodymo vaizdus naudodami vilkimo ir numetimo kūrimo įrankį, kurį palaiko Craft.js, derindami laukus, veiksmus ir įterptuosius komponentus be šablonų kodo.
Reliacinės lentelės
Modeliuok savo duomenis naudodamas tipizuotus stulpelius, išorinius raktus, apskaičiuojamuosius laukus ir apribojimus tikroje PostgreSQL pagrindu veikiančioje schemoje, o ne plokščioje skaičiuoklėje.
Įskiepių ekosistema
Įdiek bendruomenės papildinius naujiems laukų tipams, temoms, integracijoms, autentifikavimo teikėjams ir išoriniams duomenų šaltiniams tiesiogiai iš administratoriaus sąsajos.
Darbo eigos ir veiksmai
Kai keičiasi įrašai, suaktyvink serverio pusės veiksmus, suplanuotas užduotis, webhooks ir Blockly pagrindu veikiančias darbo eigas, kad automatizuotum verslo logiką be individualizuotų paslaugų.
Prieiga pagal vaidmenis
Apibrėžkite naudotojų vaidmenis ir peržiūros leidimus, kad vidiniai administratoriai, klientų paskyros ir vieši lankytojai matytų tiksliai tuos duomenis, kuriuos jiems leidžiama matyti.
Mobilusis ir neprisijungus
Kurk Capacitor pagrindu veikiančias mobiliąsias programėles iš savo Saltcorn schemos ir rodinių, su neprisijungus veikiančiu duomenų sinchronizavimu atgal į centrinę PostgreSQL duomenų saugyklą.
Kodėl verta naudoti Saltcorn Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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