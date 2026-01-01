Įdiek yt-dlp Web UI vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobta žiniatinklio sąsaja ir RPC serveris, skirtas yt-dlp, kuris atsisiunčia vaizdo ir garso įrašus iš daugiau nei 1 000 svetainių.
Rinkis VPS planą yt-dlp Web UI
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su yt-dlp Web UI
„yt-dlp Web UI“ yra didelio našumo naršyklės sąsaja ir JSON-RPC serveris populiariam „yt-dlp“ atsisiuntimo įrankiui. Jis atskleidžia visą „yt-dlp“ galią per švarią žiniatinklio sąsają, kad galėtum eilėje sudėti atsisiuntimus, stebėti eigą realiuoju laiku, žiūrėti būsimas tiesiogines transliacijas ir atsisiųsti vaizdo įrašus iš „YouTube“, „Twitch“, „Vimeo“, „SoundCloud“ ir šimtų kitų palaikomų svetainių, neliesdamas komandų eilutės.
Savo VPS serveryje jį talpindamas pats, išsilaisvini nuo darbalaukio diegimo programų, naršyklės plėtinių, kurie sugenda po kiekvieno svetainės pakeitimo, ir reklama palaikomų internetinių atsisiuntimo programų. Failai patenka tiesiai į serverio saugyklą duomenų centro pralaidumu, RPC serveris leidžia tau programuoti automatizavimą, o integruotas eilės limitas apsaugo bendrus resursus serveryje.
Pagrindinės yt-dlp Web UI savybės
Sukurta su yt-dlp
Paremtas yt-dlp, palaikantis atsisiuntimus iš YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud ir daugiau nei tūkstančio kitų vaizdo ir garso įrašų svetainių.
Eilė realiu laiku
Stebėk kiekvieną aktyvų ir laukiantį atsisiuntimą su tiesiogine eiga, ETA ir greičio atnaujinimais, transliuojamais per WebSockets.
Formato pasirinkimas
Pasirink tikslius vaizdo ir garso formatus, išskirk tik garsą, pakeisk išvesties failų pavadinimus arba perduok saugius pasirinktinius yt-dlp argumentus kiekvienam atsisiuntimui.
JSON-RPC serveris
Skriptuojamas RPC galinis taškas leidžia tau paleisti atsisiuntimus iš cron užduočių, skriptų arba trečiųjų šalių klientų nenaudojant vartotojo sąsajos.
Lygiagretumo ribos
Konfigūruojamas eilės dydis kontroliuoja vienu metu vykstančius atsisiuntimus, kad didelis grojaraštis neišeikvotų VPS pralaidumo arba disko I/O.
Autentifikavimas žetonais
Integruotas JWT autentifikavimas apsaugo žiniatinklio UI ir RPC galinius taškus už sugeneruoto vartotojo vardo ir slaptažodžio.
Kodėl verta naudoti yt-dlp Web UI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.