Iki 69 % nuolaida yt-dlp Web UI

Įdiek yt-dlp Web UI vienu spustelėjimu.

Savarankiškai priglobta žiniatinklio sąsaja ir RPC serveris, skirtas yt-dlp, kuris atsisiunčia vaizdo ir garso įrašus iš daugiau nei 1 000 svetainių.

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Įdiek yt-dlp Web UI vienu spustelėjimu.

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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su yt-dlp Web UI

„yt-dlp Web UI“ yra didelio našumo naršyklės sąsaja ir JSON-RPC serveris populiariam „yt-dlp“ atsisiuntimo įrankiui. Jis atskleidžia visą „yt-dlp“ galią per švarią žiniatinklio sąsają, kad galėtum eilėje sudėti atsisiuntimus, stebėti eigą realiuoju laiku, žiūrėti būsimas tiesiogines transliacijas ir atsisiųsti vaizdo įrašus iš „YouTube“, „Twitch“, „Vimeo“, „SoundCloud“ ir šimtų kitų palaikomų svetainių, neliesdamas komandų eilutės.

Savo VPS serveryje jį talpindamas pats, išsilaisvini nuo darbalaukio diegimo programų, naršyklės plėtinių, kurie sugenda po kiekvieno svetainės pakeitimo, ir reklama palaikomų internetinių atsisiuntimo programų. Failai patenka tiesiai į serverio saugyklą duomenų centro pralaidumu, RPC serveris leidžia tau programuoti automatizavimą, o integruotas eilės limitas apsaugo bendrus resursus serveryje.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės yt-dlp Web UI savybės

Sukurta su yt-dlp

Paremtas yt-dlp, palaikantis atsisiuntimus iš YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud ir daugiau nei tūkstančio kitų vaizdo ir garso įrašų svetainių.

Eilė realiu laiku

Stebėk kiekvieną aktyvų ir laukiantį atsisiuntimą su tiesiogine eiga, ETA ir greičio atnaujinimais, transliuojamais per WebSockets.

Formato pasirinkimas

Pasirink tikslius vaizdo ir garso formatus, išskirk tik garsą, pakeisk išvesties failų pavadinimus arba perduok saugius pasirinktinius yt-dlp argumentus kiekvienam atsisiuntimui.

JSON-RPC serveris

Skriptuojamas RPC galinis taškas leidžia tau paleisti atsisiuntimus iš cron užduočių, skriptų arba trečiųjų šalių klientų nenaudojant vartotojo sąsajos.

Lygiagretumo ribos

Konfigūruojamas eilės dydis kontroliuoja vienu metu vykstančius atsisiuntimus, kad didelis grojaraštis neišeikvotų VPS pralaidumo arba disko I/O.

Autentifikavimas žetonais

Integruotas JWT autentifikavimas apsaugo žiniatinklio UI ir RPC galinius taškus už sugeneruoto vartotojo vardo ir slaptažodžio.

Kodėl verta naudoti yt-dlp Web UI Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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