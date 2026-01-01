Įdiek Ryot vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas sekiklis, skirtas medijos vartojimui, fizinėms veikloms, knygoms ir kasdieniams įpročiams.
Rinkis VPS planą Ryot
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama platforma, skirta stebėti jūsų vartojamą mediją, atliktas treniruotes, perskaitytas knygas ir ugdomus įpročius. Ji renka metaduomenis iš šaltinių, tokių kaip TMDB, Audible ir OpenLibrary, kad praleistumėte laiką stebėdami, o ne vesdami duomenis.
Talpinant Ryot savo VPS serveryje, visi jūsų asmeniniai duomenys išlieka privatūs – jokių trečiųjų šalių analitikos, jokių reklamų ir jokios rizikos, kad paslauga bus nutraukta. Jums priklauso kiekvienas įrašas nuo pat pirmos dienos.
Pagrindinės Ryot savybės
Medijos sekimas
Registruoti filmus, TV laidas, anime, mangą, tinklalaides ir vaizdo žaidimus su automatiniais metaduomenimis iš TMDB, IGDB ir dar daugiau.
Fizinės veiklos registravimas
Įrašyk treniruotes ir pratimus su serijomis, pakartojimais ir svoriais, kad galėtum stebėti savo pažangą laikui bėgant.
Knygų ir audioknygų sekimas
Stebėkite skaitymo ir klausymo eigą, naudodami metaduomenis, gautus iš OpenLibrary ir Audible.
Importo ir eksporto
Perkelk duomenis iš Goodreads, Trakt, MyAnimeList ir kitų populiarių sekiklių, naudodamas integruotus importavimo įrankius.
API prieiga
Pilna GraphQL API su administratoriaus prieigos raktais individualizuotų integracijų ir automatizavimų kūrimui.
Kodėl verta naudoti Ryot Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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