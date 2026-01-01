Įdiek Langflow vienu spustelėjimu.
Vaizdinis DI darbo eigų kūrimo įrankis, skirtas kurti LLM pagrįstas programas naudojant OpenAI, Anthropic ir vietinius modelius.
Rinkis VPS planą Langflow
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Langflow
„Langflow“ yra atvirojo kodo žemo kodo platforma, leidžianti kūrėjams ir komandoms kurti DI pagrįstas programas naudojant vizualinę sąsają. Prijunk LLM, vektorines duomenų bazes, API ir duomenų šaltinius vilkdamas ir numesdamas komponentus – nereikia jokio šablono kodo. Ji palaiko „OpenAI“, „Anthropic Claude“, „Google Gemini“ ir lokaliai talpinamus modelius, todėl lengva kurti pokalbių robotus, RAG srautus ir kelių agentų darbo eigas.
Talpindamas „Langflow“ savo VPS serveryje, išlaikysi DI darbo eigas ir pokalbių duomenis savo valdomoje infrastruktūroje, pašalindamas priklausomybę nuo tiekėjo ir užtikrindamas, kad jautrūs dokumentai, apdorojami per RAG srautus, niekada nepaliks tavo aplinkos. Šis šablonas apima „PostgreSQL“ patikimam srautų, naudotojų ir programos būsenos išsaugojimui.
Pagrindinės Langflow savybės
Vaizdinis darbo eigos kūrėjas
Kurkite LLM programas jungdami komponentus drobėje, nerašydami vykdymo grandinės šabloninio kodo.
Kelių tiekėjų LLM palaikymas
Perjunkite tarp OpenAI, Anthropic, Google Gemini ir vietinių „Ollama“ modelių vienoje darbo eigoje.
RAG konvejeriai
Prijunk vektorines duomenų bazes prie LLM, kad sukurtum paieška papildytos generacijos darbo eigas, kurios atsako į klausimus iš savo dokumentų.
API Diegimas
Pateikite bet kokią užbaigtą darbo eigą kaip REST API galinį tašką, skirtą integracijai į produkcijos programas.
Pasirinktiniai komponentai
Rašyk Python komponentus, kad išplėstum Langflow nuosava logika, vidinėmis API arba specializuotais duomenų šaltiniais.
Kodėl verta naudoti Langflow Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.