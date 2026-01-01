Įdiek Jump vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas pradžios puslapis ir realaus laiko būsenos puslapis, kuris suteikia tau greitą prieigą prie visų tavo mėgstamiausių svetainių iš vieno stilingo valdymo skydelio.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Jump
„Jump“ yra lengvas, savarankiškai talpinamas pradžios puslapis ir realaus laiko būsenos monitorius, skirtas visas svarbias nuorodas laikyti vienoje vietoje. Sukurtas naudojant PHP ir pateikiamas kaip vienas „Docker“ konteineris, jis greitai įkeliamas, išlieka saugus ir nereikalauja duomenų bazės ar išorinių priklausomybių veikimui. Svetaines galima apibrėžti rankiniu būdu per JSON failą, automatiškai aptikti iš veikiančių „Docker“ konteinerių arba derinant abu būdus.
„Jump“ palaiko pasirinktinius fono paveikslėlius ir „Unsplash“ integraciją, daugiakalbį rodymą, svetainių kategorizavimą pagal žymas, paiešką klaviatūra su konfigūruojamomis paieškos sistemomis ir pasirenkamą „Open Weather Map“ integraciją vietos laikui ir orams. Jo švarus, reaguojantis dizainas prisitaiko prie stalinių ir mobiliųjų įrenginių, leidžiantis tau pasiekti bet kurią pažymėtą paslaugą vienu spustelėjimu iš bet kurio įrenginio.
Pagrindinės Jump savybės
Būsenos stebėjimas realiuoju laiku
„Jump“ tikrina kiekvienos svetainės prieinamumą tavo valdymo skydelyje ir rodo tiesioginius būsenos indikatorius, kad iškart žinotum, ar paslauga neveikia.
Docker automatinis aptikimas
Automatiškai išvardija veikiančius „Docker“ konteinerius kaip prietaisų skydelio įrašus, naudojant konteinerių žymas, taip išlaikydamas tavo pradžios puslapį sinchronizuotą su tavo infrastruktūra be rankinių atnaujinimų.
Žymėmis pagrįstas organizavimas
Sugrupuok svetaines su žymėmis ir naršyk tarp teminių puslapių, kad dažniausiai naudojamos nuorodos būtų matomos pagrindiniame ekrane, o ilgesni sąrašai liktų tvarkingai suskirstyti į kategorijas.
Klaviatūros valdoma paieška
Atidaryk kelių paieškos sistemų paieškos juostą (Ctrl+Shift+/) ir ieškok Google, DuckDuckGo, Bing ar bet kurioje pasirinktinėje paieškos sistemoje, nereikės siekti pelės.
Pasirinktiniai fonai ir oras
Naudok savo fono paveikslėlius arba prijunk Unsplash atsitiktiniams kraštovaizdžiams, ir pridėk Open Weather Map API raktą vietos laikui ir dabartinėms oro sąlygoms rodyti.
Nereikia jokios duomenų bazės
„Jump“ veikia kaip vienas konteineris be išorinės duomenų bazės, todėl jį itin lengva diegti, kurti atsargines kopijas ir perkelti tarp serverių.
Kodėl verta naudoti Jump Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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