Iki 69 % nuolaida Jump

Įdiek Jump vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas pradžios puslapis ir realaus laiko būsenos puslapis, kuris suteikia tau greitą prieigą prie visų tavo mėgstamiausių svetainių iš vieno stilingo valdymo skydelio.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Jump vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Jump

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Jump

„Jump“ yra lengvas, savarankiškai talpinamas pradžios puslapis ir realaus laiko būsenos monitorius, skirtas visas svarbias nuorodas laikyti vienoje vietoje. Sukurtas naudojant PHP ir pateikiamas kaip vienas „Docker“ konteineris, jis greitai įkeliamas, išlieka saugus ir nereikalauja duomenų bazės ar išorinių priklausomybių veikimui. Svetaines galima apibrėžti rankiniu būdu per JSON failą, automatiškai aptikti iš veikiančių „Docker“ konteinerių arba derinant abu būdus.

„Jump“ palaiko pasirinktinius fono paveikslėlius ir „Unsplash“ integraciją, daugiakalbį rodymą, svetainių kategorizavimą pagal žymas, paiešką klaviatūra su konfigūruojamomis paieškos sistemomis ir pasirenkamą „Open Weather Map“ integraciją vietos laikui ir orams. Jo švarus, reaguojantis dizainas prisitaiko prie stalinių ir mobiliųjų įrenginių, leidžiantis tau pasiekti bet kurią pažymėtą paslaugą vienu spustelėjimu iš bet kurio įrenginio.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Jump savybės

Būsenos stebėjimas realiuoju laiku

„Jump“ tikrina kiekvienos svetainės prieinamumą tavo valdymo skydelyje ir rodo tiesioginius būsenos indikatorius, kad iškart žinotum, ar paslauga neveikia.

Docker automatinis aptikimas

Automatiškai išvardija veikiančius „Docker“ konteinerius kaip prietaisų skydelio įrašus, naudojant konteinerių žymas, taip išlaikydamas tavo pradžios puslapį sinchronizuotą su tavo infrastruktūra be rankinių atnaujinimų.

Žymėmis pagrįstas organizavimas

Sugrupuok svetaines su žymėmis ir naršyk tarp teminių puslapių, kad dažniausiai naudojamos nuorodos būtų matomos pagrindiniame ekrane, o ilgesni sąrašai liktų tvarkingai suskirstyti į kategorijas.

Klaviatūros valdoma paieška

Atidaryk kelių paieškos sistemų paieškos juostą (Ctrl+Shift+/) ir ieškok Google, DuckDuckGo, Bing ar bet kurioje pasirinktinėje paieškos sistemoje, nereikės siekti pelės.

Pasirinktiniai fonai ir oras

Naudok savo fono paveikslėlius arba prijunk Unsplash atsitiktiniams kraštovaizdžiams, ir pridėk Open Weather Map API raktą vietos laikui ir dabartinėms oro sąlygoms rodyti.

Nereikia jokios duomenų bazės

„Jump“ veikia kaip vienas konteineris be išorinės duomenų bazės, todėl jį itin lengva diegti, kurti atsargines kopijas ir perkelti tarp serverių.

Kodėl verta naudoti Jump Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

Uptime Kuma

Uptime Kuma

„Uptime Kuma“ yra gražus, savo serveryje talpinamas stebėjimo įrankis

Rinktis
Alerta

Alerta

Atvirojo kodo įspėjimų valdymo platforma stebėjimo įspėjimų konsolidavimui

Rinktis
Apache Druid

Apache Druid

Realaus laiko analizės duomenų bazė, skirta itin greitoms OLAP užklausoms srautiniams įvykių duomenims.

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.