Įdiek OpenBao vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo paslapčių valdymo platforma, skirta saugiai saugoti API raktus, slaptažodžius, sertifikatus ir kitus jautrius duomenis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenBao
„OpenBao“ yra bendruomenės valdoma atvirojo kodo „HashiCorp Vault“ atšaka, sukurta siekiant užtikrinti saugų, centralizuotą slaptų duomenų valdymą komandoms ir programoms. Ji leidžia tau saugoti, pasiekti ir keisti dinaminius slaptus duomenis, šifravimo raktus ir kredencialus per vieningą API, neišsklaidant jautrių duomenų po konfigūracijos failus ar aplinkos kintamuosius.
Savo VPS serveryje talpinant „OpenBao“ reiškia, kad tavo slapti duomenys niekada nepalieka tavo infrastruktūros – nėra naudojimo apribojimų, tiekėjo priklausomybės ir jokios rizikos, kad SaaS paslaugų teikėjas pasieks tavo kredencialus. Tu gauni visą su „Vault“ suderinamą funkcijų rinkinį, kurį valdai pats.
Pagrindinės OpenBao savybės
Dinamiškos paslaptys
Generuojami trumpalaikiai kredencialai pagal poreikį duomenų bazėms ir debesų paslaugų teikėjams, automatiškai atšaukiami, kai nebereikalingi.
Šifruota raktų-reikšmių saugykla
Saugokite bet kokias paslaptis ramybės būsenoje, naudodami AES-256-GCM šifravimą, kad jautrūs duomenys niekada nebūtų atskleisti diske.
Detalizuota prieigos kontrolė
Apibrėžkite politika pagrįstas prieigos taisykles, kurios apriboja, kurios paslaugos ir vartotojai gali skaityti, rašyti arba išvardyti konkrečius slaptus kelius.
Keli autentifikavimo metodai
Autentifikuoti programas ir vartotojus naudojant tokenus, vartotojo slaptažodžius, AppRole, LDAP, JWT ir kitus metodus, nepakeičiant tavo darbo eigos.
Pilnas audito registravimas
Kiekviena užklausa ir atsakymas yra registruojami į klastojimui atsparias audito saugyklas, suteikiantys tau išsamią seką atitikčiai ir incidentų valdymui.
HTTP API ir CLI
Integruokite paslapčių gavimą į bet kurią kalbą ar konvejerį, naudodami REST API arba daugiaplatformę bao CLI.
Kodėl verta naudoti OpenBao Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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