Įdiek SQLPage vienu spustelėjimu.
Kurk interaktyvias svetaines ir duomenų valdymo pultus, naudojant tik SQL užklausas – nereikia jokio frontend kodo, karkasų ar JavaScript.
Rinkis VPS planą SQLPage
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SQLPage
SQLPage yra atvirojo kodo žiniatinklio programų serveris, kuris interaktyvius tinklalapius atvaizduoja tiesiai iš SQL užklausų. Kūrėjai ir analitikai rašo
.sql failus, kurie pasirenka iš integruotos komponentų bibliotekos — formų, lentelių, diagramų, žemėlapių, naršymo ir dešimčių vartotojo sąsajos elementų — o serveris paverčia rezultatų rinkinius į išbaigtą HTML be jokios HTML, CSS ar JavaScript kodo eilutės. Prijunk SQLite, PostgreSQL, MySQL arba Microsoft SQL Server ir per kelias minutes atskleisk esamą duomenų bazę kaip veikiantį administratoriaus skydelį, vidinę ataskaitų lentą ar prototipą.
Savo VPS serveryje talpinant SQLPage, užklausos, schemos ir prisijungimo duomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies žemo kodo platformoje. Nėra mokesčių už vartotoją, nėra eilučių apribojimų, o tavo
.sql failai išlieka perkeliami ir versijuojami kaip bet kuris kitas kodas.
Pagrindinės SQLPage savybės
Tik SQL atvaizdavimas
Rašykite įprastus SQL failus, kurie pasirenka iš gausios komponentų bibliotekos, o SQLPage atvaizduoja interaktyvius HTML puslapius tiesiogiai iš rezultatų rinkinių.
Kelių duomenų bazių palaikymas
Prisijunkite prie SQLite, PostgreSQL, MySQL ar Microsoft SQL Server ir atverkite bet kurią esamą duomenų bazę kaip veikiančią žiniatinklio programą.
Integruoti komponentai
Formos, lentelės, diagramos, žemėlapiai, kortelės, naršymas, failų įkėlimas ir dešimtys patobulintų vartotojo sąsajos elementų yra prieinami be išorinių bibliotekų ar kūrimo etapų.
Momentinis karštasis perkrovimas
Redaguokite
.sql failą ir pakeitimas atsiras kitą kartą įkėlus puslapį – jokio kompiliavimo, jokio paketų kūrimo įrankio ir jokio perkrovimo.
Mažas statinis dvejetainis
Vienas Rust dvejetainis failas, mažesnis nei 20 MB, aptarnauja visą dinaminę svetainę, pasižymėdamas mažu atminties naudojimu ir greitais šaltais paleidimais, veikiant kukliuose VPS resursuose.
Integruotas autentifikavimas
HTTP bazinis autentifikavimas, sesijų valdymas, OAuth ir slaptažodžių maišos funkcijos leidžia SQL failams apsaugoti puslapius be išorinės tapatybės paslaugos.
Kodėl verta naudoti SQLPage Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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