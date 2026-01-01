Iki 69 % nuolaida SQLPage

Įdiek SQLPage vienu spustelėjimu.

Kurk interaktyvias svetaines ir duomenų valdymo pultus, naudojant tik SQL užklausas – nereikia jokio frontend kodo, karkasų ar JavaScript.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek SQLPage vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą SQLPage

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su SQLPage

SQLPage yra atvirojo kodo žiniatinklio programų serveris, kuris interaktyvius tinklalapius atvaizduoja tiesiai iš SQL užklausų. Kūrėjai ir analitikai rašo .sql failus, kurie pasirenka iš integruotos komponentų bibliotekos — formų, lentelių, diagramų, žemėlapių, naršymo ir dešimčių vartotojo sąsajos elementų — o serveris paverčia rezultatų rinkinius į išbaigtą HTML be jokios HTML, CSS ar JavaScript kodo eilutės. Prijunk SQLite, PostgreSQL, MySQL arba Microsoft SQL Server ir per kelias minutes atskleisk esamą duomenų bazę kaip veikiantį administratoriaus skydelį, vidinę ataskaitų lentą ar prototipą.

Savo VPS serveryje talpinant SQLPage, užklausos, schemos ir prisijungimo duomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies žemo kodo platformoje. Nėra mokesčių už vartotoją, nėra eilučių apribojimų, o tavo .sql failai išlieka perkeliami ir versijuojami kaip bet kuris kitas kodas.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės SQLPage savybės

Tik SQL atvaizdavimas

Rašykite įprastus SQL failus, kurie pasirenka iš gausios komponentų bibliotekos, o SQLPage atvaizduoja interaktyvius HTML puslapius tiesiogiai iš rezultatų rinkinių.

Kelių duomenų bazių palaikymas

Prisijunkite prie SQLite, PostgreSQL, MySQL ar Microsoft SQL Server ir atverkite bet kurią esamą duomenų bazę kaip veikiančią žiniatinklio programą.

Integruoti komponentai

Formos, lentelės, diagramos, žemėlapiai, kortelės, naršymas, failų įkėlimas ir dešimtys patobulintų vartotojo sąsajos elementų yra prieinami be išorinių bibliotekų ar kūrimo etapų.

Momentinis karštasis perkrovimas

Redaguokite .sql failą ir pakeitimas atsiras kitą kartą įkėlus puslapį – jokio kompiliavimo, jokio paketų kūrimo įrankio ir jokio perkrovimo.

Mažas statinis dvejetainis

Vienas Rust dvejetainis failas, mažesnis nei 20 MB, aptarnauja visą dinaminę svetainę, pasižymėdamas mažu atminties naudojimu ir greitais šaltais paleidimais, veikiant kukliuose VPS resursuose.

Integruotas autentifikavimas

HTTP bazinis autentifikavimas, sesijų valdymas, OAuth ir slaptažodžių maišos funkcijos leidžia SQL failams apsaugoti puslapius be išorinės tapatybės paslaugos.

Kodėl verta naudoti SQLPage Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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