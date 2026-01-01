Iki 69 % nuolaida Dependency-Track

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Atvirojo kodo komponentų analizės platforma, kuri nuolat stebi programinės įrangos komponentų sąrašus dėl pažeidžiamumų, pasenusių komponentų ir licencijų rizikos.

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400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Dependency-Track

„Dependency-Track“ yra pavyzdinis OWASP projektas, suteikiantis saugumo ir inžinerijos komandoms nuolatinį matomumą programinės įrangos tiekimo grandinės rizikos srityje. Jis apdoroja programinės įrangos dalių sąrašo (SBOM) dokumentus „CycloneDX“ formatu ir analizuoja kiekvieną komponentą, lygindamas jį su patikimais pažeidžiamumų šaltiniais, įskaitant Nacionalinę pažeidžiamumų duomenų bazę (National Vulnerability Database), „GitHub Advisories“, „OSS Index“ ir „VulnDB“ – todėl vienas CVE atskleidimas iškart pasirodo kiekviename projekte, kuriame naudojama paveikta biblioteka.

Savarankiškai talpinant „Dependency-Track“, SBOM ir pažeidžiamumų išvados apie tavo nuosavas programas lieka visiškai tavo infrastruktūroje. Tai svarbu organizacijoms, kurioms taikomi reguliavimo ar sutartiniai apribojimai dėl to, kur gali būti saugomi tiekimo grandinės telemetrijos duomenys. „PostgreSQL“ palaikomas diegimas išsaugo visą komponentų inventorizacijos ir politikos sprendimų auditavimo seką kiekviename leidime.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Dependency-Track savybės

SBOM įsisavinimas

Priima CycloneDX medžiagų sąrašus tiesiogiai iš CI/CD konvejerių, kūrimo įrankių ir SCA skaitytuvų – nereikia diegti agento programų serveriuose.

Daugiašaltinė pažeidžiamumo informacija

Susieja kiekvieną komponentą su NVD, „GitHub Advisories“, „OSS Index“ ir „VulnDB“, kad naujai atskleisti CVE iškart pasirodytų visuose paveiktuose projektuose.

Politikos variklis

Apibrėžkite ir įgyvendinkite politiką dėl pažeidžiamumo rimtumo, licencijų šeimų ir komponentų amžiaus, ir nutraukite CI kūrimus, kai projektai pažeidžia organizacinius standartus.

Licencijos atitiktis

Identifikuoja kiekvieną licenciją visame priklausomybių grafe ir pažymi nesuderinamas ar apribotas licencijas, prieš joms patenkant į leidimą.

EPSS ir išnaudojimo kontekstas

Teikia pirmenybę radiniams, naudodama Pažeidžiamumų numatymo vertinimo sistemą ir žinomus išnaudojimo indikatorius, sutelkdama taisymo pastangas į pažeidžiamumus, kurie greičiausiai bus atakuojami.

REST API ir webhooks

Visas REST API ir siunčiami pranešimai į Slack, Microsoft Teams, Jira ir webhooks leidžia integruoti radinius į esamas bilietų ir įspėjimų darbo eigas.

Kodėl verta naudoti Dependency-Track Hostinger platformoje

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Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

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Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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