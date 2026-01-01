Įdiek Dependency-Track vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo komponentų analizės platforma, kuri nuolat stebi programinės įrangos komponentų sąrašus dėl pažeidžiamumų, pasenusių komponentų ir licencijų rizikos.
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Ką gali kurti su Dependency-Track
„Dependency-Track“ yra pavyzdinis OWASP projektas, suteikiantis saugumo ir inžinerijos komandoms nuolatinį matomumą programinės įrangos tiekimo grandinės rizikos srityje. Jis apdoroja programinės įrangos dalių sąrašo (SBOM) dokumentus „CycloneDX“ formatu ir analizuoja kiekvieną komponentą, lygindamas jį su patikimais pažeidžiamumų šaltiniais, įskaitant Nacionalinę pažeidžiamumų duomenų bazę (National Vulnerability Database), „GitHub Advisories“, „OSS Index“ ir „VulnDB“ – todėl vienas CVE atskleidimas iškart pasirodo kiekviename projekte, kuriame naudojama paveikta biblioteka.
Savarankiškai talpinant „Dependency-Track“, SBOM ir pažeidžiamumų išvados apie tavo nuosavas programas lieka visiškai tavo infrastruktūroje. Tai svarbu organizacijoms, kurioms taikomi reguliavimo ar sutartiniai apribojimai dėl to, kur gali būti saugomi tiekimo grandinės telemetrijos duomenys. „PostgreSQL“ palaikomas diegimas išsaugo visą komponentų inventorizacijos ir politikos sprendimų auditavimo seką kiekviename leidime.
Pagrindinės Dependency-Track savybės
SBOM įsisavinimas
Priima CycloneDX medžiagų sąrašus tiesiogiai iš CI/CD konvejerių, kūrimo įrankių ir SCA skaitytuvų – nereikia diegti agento programų serveriuose.
Daugiašaltinė pažeidžiamumo informacija
Susieja kiekvieną komponentą su NVD, „GitHub Advisories“, „OSS Index“ ir „VulnDB“, kad naujai atskleisti CVE iškart pasirodytų visuose paveiktuose projektuose.
Politikos variklis
Apibrėžkite ir įgyvendinkite politiką dėl pažeidžiamumo rimtumo, licencijų šeimų ir komponentų amžiaus, ir nutraukite CI kūrimus, kai projektai pažeidžia organizacinius standartus.
Licencijos atitiktis
Identifikuoja kiekvieną licenciją visame priklausomybių grafe ir pažymi nesuderinamas ar apribotas licencijas, prieš joms patenkant į leidimą.
EPSS ir išnaudojimo kontekstas
Teikia pirmenybę radiniams, naudodama Pažeidžiamumų numatymo vertinimo sistemą ir žinomus išnaudojimo indikatorius, sutelkdama taisymo pastangas į pažeidžiamumus, kurie greičiausiai bus atakuojami.
REST API ir webhooks
Visas REST API ir siunčiami pranešimai į Slack, Microsoft Teams, Jira ir webhooks leidžia integruoti radinius į esamas bilietų ir įspėjimų darbo eigas.
Kodėl verta naudoti Dependency-Track Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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