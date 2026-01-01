Įdiek Invidious vienu spustelėjimu.
Privatumą gerbianti alternatyvi sąsaja, skirta „YouTube“ – žiūrėti vaizdo įrašus be reklamų, sekimo ir „Google“ paskyros.
Rinkis VPS planą Invidious
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Invidious
„Invidious“ yra atvirojo kodo, privatumą gerbianti alternatyvi „YouTube“ sąsaja, kuri leidžia žiūrovams žiūrėti vaizdo įrašus, naršyti kanalus ir sekti prenumeratas, nepaveikiant „YouTube“ sekimo, reklamos ar paskyros reikalavimų. Žiniatinklio vartotojo sąsaja (UI) gauna vaizdo įrašų duomenis per serverio pusės tarpinį serverį, todėl „YouTube“ niekada nemato žiūrovo IP adreso, naršyklės piršto atspaudo ar sesijos slapukų – „YouTube“ žurnaluose rodomas tik „Invidious“ egzemplioriaus IP.
Savarankiškai talpinant „Invidious“ savo VPS serveryje, tu gauni asmeninę, be reklamų „YouTube“ žiūrėjimo patirtį ir galimybę dalintis su draugais ir šeima. Prenumeratos, grojaraščiai ir žiūrėjimo istorija saugomi privačioje „PostgreSQL“ duomenų bazėje tavo serveryje, o ne tavo „Google“ paskyroje, o RSS kanalai leidžia tau sekti kanalus niekada neatidarant youtube.com.
Pagrindinės Invidious savybės
Jokio sekimo ar reklamos
Vaizdo įrašai yra nukreipiami per tavo serverį, todėl „YouTube“ niekada nemato žiūrovų IP adresų, naršyklės pirštų atspaudų ar elgsenos duomenų – ir nėra įžanginių ar vidurinių reklamų.
Nereikia „Google“ paskyros
Žiūrėk vaizdo įrašus, prenumeruok kanalus, kurk grojaraščius ir stebėk peržiūrų istoriją, niekada neprisijungęs prie „Google“ paskyros arba nepriimdamas „YouTube“ sąlygų.
Planai ir srautai
Prenumeruok YouTube kanalus per vietinę paskyrą savo Invidious egzemplioriuje, su pasirenkamais RSS srautais, kad galėtum sekti kanalus bet kuriame srautų skaitytuve.
Kokybė ir kodeko pasirinkimas
Pasirink vaizdo kokybę, kodeką (VP9, AV1, H.264) ir garso kalbą rankiniu būdu, užuot leidęs „YouTube“ automatinei kokybei nuspręsti už tave.
Tamsusis režimas ir temos
Kelios integruotos temos, įskaitant švarų tamsųjį režimą, ir išgryninta, minimalistinė vartotojo sąsaja be „YouTube“ rekomendacijų variklio ar šoninės juostos netvarkos.
JSON API įrankiams
Išsami REST API atskleidžia vaizdo įrašų duomenis, kanalo informaciją ir paieškos rezultatus, kad išoriniai įrankiai galėtų integruotis negrandydami HTML.
Kodėl verta naudoti Invidious Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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