Iki 69 % nuolaida Topola Genealogy Viewer

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Interaktyvi GEDCOM peržiūros programa, kuri atvaizduoja giminės medžio smėlio laikrodžio diagramas tiesiogiai iš tavo giminės medžio failų.

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KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Topola Genealogy Viewer

„Topola Genealogy Viewer“ yra atvirojo kodo žiniatinklio programa, kuri standartinius GEDCOM eksportus iš bet kurios genealogijos programos paverčia interaktyviomis, naršomomis šeimos medžio diagramomis. Ji atvaizduoja smėlio laikrodžio ir visų giminaičių rodinius, leidžia tyrėjams spustelėti bet kurį asmenį, kad iš naujo sufokusuotų medį, ir palaiko spausdinimą arba eksportavimą į PDF, PNG ir SVG, skirtą dalijimuisi neprisijungus.

Savarankiškas „Topola“ talpinimas savo VPS serveryje saugo jautrius protėvių duomenis – vardus, gimimo datas, gyvus giminaičius – visiškai jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje. Peržiūros programa apdoroja GEDCOM failus kliento pusėje naršyklėje, o privatus diegimas pašalina bet kokią priklausomybę nuo trečiųjų šalių talpinimo paslaugų genealogijos draugijoms, archyvams ar šeimos istorikams, aptarnaujantiems giminaičius visame žiniatinklyje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Topola Genealogy Viewer savybės

GEDCOM standarto palaikymas

Įkelia standartinius GEDCOM failus, eksportuotus iš Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker ir bet kurios kitos genealogijos priemonės – nereikia jokio konvertavimo.

Interaktyvi smėlio laikrodžio diagrama

Spustelėk bet kurį asmenį, kad iš naujo sufokusuotum medį ir tyrinėtum protėvius bei palikuonis viename sklandžiame rodinyje su sklandžiomis perėjimo animacijomis.

Kliento pusės privatumas

GEDCOM failai yra apdorojami visiškai naršyklėje, todėl genealogijos duomenys niekada nepasiekia serverio pusės duomenų bazės ar išorinės paslaugos.

Eksportuoti ir spausdinti

Eksportuok medžius į PDF, PNG arba SVG ir atsispausdink visą genealogijos medį archyviniams segtuvams, susitikimams ar tyrimų dalijimuisi.

URL pagrįstas dalijimasis

Generuok nuolatines nuorodas, kurios įkelia GEDCOM tiesiai iš žiniatinklio URL, idealiai tinkančias šeimos medžiams įterpti į asmenines svetaines ar vikius.

Gramps ir WikiTree paruošti

Integruojasi su Gramps per interaktyvų šeimos medžio įskiepį ir tiesiogiai naršo WikiTree profilius per dinaminį medžio rodinį.

Kodėl verta naudoti Topola Genealogy Viewer Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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