Įdiek Topola Genealogy Viewer vienu spustelėjimu.
Interaktyvi GEDCOM peržiūros programa, kuri atvaizduoja giminės medžio smėlio laikrodžio diagramas tiesiogiai iš tavo giminės medžio failų.
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Ką gali kurti su Topola Genealogy Viewer
„Topola Genealogy Viewer“ yra atvirojo kodo žiniatinklio programa, kuri standartinius GEDCOM eksportus iš bet kurios genealogijos programos paverčia interaktyviomis, naršomomis šeimos medžio diagramomis. Ji atvaizduoja smėlio laikrodžio ir visų giminaičių rodinius, leidžia tyrėjams spustelėti bet kurį asmenį, kad iš naujo sufokusuotų medį, ir palaiko spausdinimą arba eksportavimą į PDF, PNG ir SVG, skirtą dalijimuisi neprisijungus.
Savarankiškas „Topola“ talpinimas savo VPS serveryje saugo jautrius protėvių duomenis – vardus, gimimo datas, gyvus giminaičius – visiškai jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje. Peržiūros programa apdoroja GEDCOM failus kliento pusėje naršyklėje, o privatus diegimas pašalina bet kokią priklausomybę nuo trečiųjų šalių talpinimo paslaugų genealogijos draugijoms, archyvams ar šeimos istorikams, aptarnaujantiems giminaičius visame žiniatinklyje.
Pagrindinės Topola Genealogy Viewer savybės
GEDCOM standarto palaikymas
Įkelia standartinius GEDCOM failus, eksportuotus iš Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker ir bet kurios kitos genealogijos priemonės – nereikia jokio konvertavimo.
Interaktyvi smėlio laikrodžio diagrama
Spustelėk bet kurį asmenį, kad iš naujo sufokusuotum medį ir tyrinėtum protėvius bei palikuonis viename sklandžiame rodinyje su sklandžiomis perėjimo animacijomis.
Kliento pusės privatumas
GEDCOM failai yra apdorojami visiškai naršyklėje, todėl genealogijos duomenys niekada nepasiekia serverio pusės duomenų bazės ar išorinės paslaugos.
Eksportuoti ir spausdinti
Eksportuok medžius į PDF, PNG arba SVG ir atsispausdink visą genealogijos medį archyviniams segtuvams, susitikimams ar tyrimų dalijimuisi.
URL pagrįstas dalijimasis
Generuok nuolatines nuorodas, kurios įkelia GEDCOM tiesiai iš žiniatinklio URL, idealiai tinkančias šeimos medžiams įterpti į asmenines svetaines ar vikius.
Gramps ir WikiTree paruošti
Integruojasi su Gramps per interaktyvų šeimos medžio įskiepį ir tiesiogiai naršo WikiTree profilius per dinaminį medžio rodinį.
Kodėl verta naudoti Topola Genealogy Viewer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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