Įdiek Kafbat Kafka UI vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žiniatinklio vartotojo sąsaja, skirta valdyti ir stebėti „Apache Kafka“ klasterius, populiaraus „Provectus kafka-ui“ projekto įpėdinis.
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Ką gali kurti su Kafbat Kafka UI
„Kafbat Kafka UI“ yra nemokama, atvirojo kodo žiniatinklio prietaisų skydelis, skirtas „Apache Kafka“ klasteriams valdyti. Kaip bendruomenės valdomas „Provectus kafka-ui“ įpėdinis, jis siūlo patobulintą sąsają brokerių tikrinimui, temų valdymui, pranešimų naršymui ir vartotojų grupių vėlavimo stebėjimui – visa tai be komandų eilutės įrankių. Kelių klasterių palaikymas leidžia tau valdyti kiekvieną „Kafka“ aplinką iš vieno valdymo centro.
Savarankiškai talpinant „Kafbat Kafka UI“ savo VPS serveryje, tavo pranešimų duomenys ir klasterio prisijungimo duomenys lieka visiškai tavo infrastruktūroje. Šis šablonas apima vieno mazgo „Kafka“ brokerį, veikiantį KRaft režimu (nereikia „ZooKeeper“), suteikiantį tau paruoštą naudoti „Kafka“ sistemą, kurią galima paruošti vienu paspaudimu.
Pagrindinės Kafbat Kafka UI savybės
Temų valdymas
Kurk, konfigūruok ir ištrink temas su realaus laiko skaidymo ir replikacijos nustatymais, neliečiant Kafka CLI.
Pranešimų naršyklė
Naršyk Kafka pranešimus JSON, paprastojo teksto arba Avro formatais su CEL pagrindu veikiančiu filtravimu, kad tiksliai rastum reikalingus įrašus.
Vartotojų grupės stebėjimas
Stebėk vartotojų grupių poslinkius, skirsnių priskyrimus ir vėlavimo metriką, kad pastebėtum apdorojimo kliūtis, kol jos nepaveikė tolesnių sistemų.
Kelių klasterių palaikymas
Prijunk kelis Kafka klasterius prie vieno prietaisų skydelio ir akimirksniu perjunk tarp jų, kad užtikrintum centralizuotą matomumą visose aplinkose.
KRaft Mode brokeris
Komplektuojamas Kafka brokeris veikia KRaft režimu – be ZooKeeper priklausomybės – supaprastinant diegimą ir sumažinant veiklos pėdsaką.
Kodėl verta naudoti Kafbat Kafka UI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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