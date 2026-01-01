Įdiek M3DB vienu spustelėjimu.
Paskirstyta laiko eilučių duomenų bazė ir „Prometheus“ nuotolinės saugyklos posistemė, sukurta „Uber“ planetos masto metrikoms.
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Ką gali kurti su M3DB
M3DB yra atvirojo kodo paskirstyta laiko eilučių duomenų bazė, iš pradžių sukurta „Uber“, skirta įsisavinti, saugoti ir apdoroti milijardus metrikų per sekundę tūkstančiuose serverių. Ji sujungia įterptąjį „etcd“ palaikomą koordinatorių su didelio suspaudimo TSDB varikliu, specialiai sukurtu stebėjimo užduotims, ir pateikia su „Prometheus“ suderinamą nuotolinio skaitymo ir nuotolinio rašymo API bei „PromQL“ užklausas per „m3coordinator“ 7201 prievade.
Savarankiškas M3DB talpinimas savo VPS serveryje suteikia ilgalaikį, ekonomišką „Prometheus“ ir „Graphite“ metrikų saugojimą, visišką kontrolę virš vardų sričių ir replikacijos, ir vieną dvejetainį failą, kuris gali plėstis nuo vieno mazgo iki pasaulinio kelių zonų klasterio, augant duomenims.
Pagrindinės M3DB savybės
Prometheus nuotolinė saugykla
Naudok M3DB kaip lengvai integruojamą ilgalaikę duomenų saugyklą, skirtą Prometheus, per nuotolinį skaitymą ir rašymą, išlaikant ilgus metus kauptas metrikas be atrankos.
PromQL užklausų variklis
Užklauskite saugomą metriką naudodami natyvų PromQL per m3coordinator, taip M3DB tampa suderinama su Grafana ir esamais Prometheus prietaisų skydeliais.
Didelio suspaudimo TSDB
Specializuotas stulpelinis duomenų saugojimo variklis su „Gorilla“ stiliaus glaudinimu išlaiko mažą disko vietos naudojimą net esant milijonams aktyvių laiko eilučių.
Konfigūruojamos vardų sritys
Apibrėžk kelias vardų sritis su nepriklausomais saugojimo terminais, blokų dydžiais ir raiška, kad subalansuotum greitas užklausas su ilgalaikėmis saugojimo išlaidomis.
Įdėtasis etcd
Vieno mazgo atvaizdas yra komplektuojamas su įterptuoju etcd, skirtu klasterio topologijai ir išdėstymui, taip pašalinant poreikį išorinei koordinavimo paslaugai.
Graphite įkėlimas
Integruotas Graphite Carbon įsisavinimas leidžia komandoms konsoliduoti Graphite ir Prometheus metrikas į vieną saugojimo sluoksnį su vieninga užklausų API.
Kodėl verta naudoti M3DB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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