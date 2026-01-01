Įdiek Damselfly vienu spustelėjimu.
Serveriu pagrįstas nuotraukų valdymas su įrenginyje veikiančiu veidų atpažinimu, objektų aptikimu ir visatekste metaduomenų paieška.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Damselfly
„Damselfly“ yra serveriu pagrįsta nuotraukų valdymo programa, sukurta labai didelėms bibliotekoms. Ji indeksuoja aukščiausio lygio nuotraukų aplanką, kuria miniatiūras fone ir leidžia ieškoti pagal IPTC raktinių žodžių žymas, aplankų pavadinimus, EXIF metaduomenis, veidus ir aptiktus objektus, naudojant greitą „Blazor WebAssembly“ vartotojo sąsają. Veidų atpažinimas ir objektų aptikimas veikia lokaliai ir neprisijungus, be SaaS priklausomybės.
Savo VPS serveryje talpinant „Damselfly“, nuotraukų metaduomenys, veidų vektoriai ir bibliotekos struktūra lieka tavo valdomoje infrastruktūroje, o ne viešojoje nuotraukų paslaugoje. Platforma apdoroja daugiau nei 500 000 vaizdų katalogų su paieška per mažiau nei sekundę, palaiko kelių vartotojų paskyras su vaidmenimis pagrįstomis teisėmis ir susieja su „Damselfly Desktop“ klientu sinchronizavimo su nešiojamuoju kompiuteriu redagavimo darbo eigoms.
Pagrindinės Damselfly savybės
Vietinis veido atpažinimas
Atlieka veido aptikimą ir atpažinimą visiškai serveryje, nereikalaujant trečiųjų šalių API, ir grupuoja nuotraukas pagal atpažintus asmenis, kad būtų galima patogiai naršyti pagal asmenį.
Objektų aptikimas
Atpažįsta objektus, scenas ir vaizdų spalvas tavo bibliotekoje, kad ieškant „šuns“ ar „paplūdimio“ būtų rodomos atitinkamos nuotraukos net ir be rankinio žymėjimo.
IPTC raktinių žodžių žymėjimas
Greiti, neardomieji EXIF/IPTC raktinių žodžių atnaujinimai naudojant ExifTool – JPEG failai nėra perkoduojami keičiantis žymėms, išlaikant originalią kokybę.
Viso teksto metaduomenų paieška
Paieška per sekundės dalį šimtuose tūkstančių nuotraukų pagal žymę, aplanką, failo pavadinimą, kamerą, objektyvą, datos diapazoną, orientaciją ir dar daugiau.
Pasirinkimo krepšelis
Išsaugok nuotraukas iš paieškos rezultatų į nuolatinį krepšelį, tada atsisiųsk, eksportuok su vandens ženklais arba sinchronizuok jas su darbalaukiu naudodamas „Damselfly“ klientą.
Kodėl verta naudoti Damselfly Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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