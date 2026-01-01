Iki 69 % nuolaida Damselfly

Įdiek Damselfly vienu spustelėjimu.

Serveriu pagrįstas nuotraukų valdymas su įrenginyje veikiančiu veidų atpažinimu, objektų aptikimu ir visatekste metaduomenų paieška.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,99  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Damselfly vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Damselfly

„Damselfly“ yra serveriu pagrįsta nuotraukų valdymo programa, sukurta labai didelėms bibliotekoms. Ji indeksuoja aukščiausio lygio nuotraukų aplanką, kuria miniatiūras fone ir leidžia ieškoti pagal IPTC raktinių žodžių žymas, aplankų pavadinimus, EXIF metaduomenis, veidus ir aptiktus objektus, naudojant greitą „Blazor WebAssembly“ vartotojo sąsają. Veidų atpažinimas ir objektų aptikimas veikia lokaliai ir neprisijungus, be SaaS priklausomybės.

Savo VPS serveryje talpinant „Damselfly“, nuotraukų metaduomenys, veidų vektoriai ir bibliotekos struktūra lieka tavo valdomoje infrastruktūroje, o ne viešojoje nuotraukų paslaugoje. Platforma apdoroja daugiau nei 500 000 vaizdų katalogų su paieška per mažiau nei sekundę, palaiko kelių vartotojų paskyras su vaidmenimis pagrįstomis teisėmis ir susieja su „Damselfly Desktop“ klientu sinchronizavimo su nešiojamuoju kompiuteriu redagavimo darbo eigoms.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Damselfly savybės

Vietinis veido atpažinimas

Atlieka veido aptikimą ir atpažinimą visiškai serveryje, nereikalaujant trečiųjų šalių API, ir grupuoja nuotraukas pagal atpažintus asmenis, kad būtų galima patogiai naršyti pagal asmenį.

Objektų aptikimas

Atpažįsta objektus, scenas ir vaizdų spalvas tavo bibliotekoje, kad ieškant „šuns“ ar „paplūdimio“ būtų rodomos atitinkamos nuotraukos net ir be rankinio žymėjimo.

IPTC raktinių žodžių žymėjimas

Greiti, neardomieji EXIF/IPTC raktinių žodžių atnaujinimai naudojant ExifTool – JPEG failai nėra perkoduojami keičiantis žymėms, išlaikant originalią kokybę.

Viso teksto metaduomenų paieška

Paieška per sekundės dalį šimtuose tūkstančių nuotraukų pagal žymę, aplanką, failo pavadinimą, kamerą, objektyvą, datos diapazoną, orientaciją ir dar daugiau.

Pasirinkimo krepšelis

Išsaugok nuotraukas iš paieškos rezultatų į nuolatinį krepšelį, tada atsisiųsk, eksportuok su vandens ženklais arba sinchronizuok jas su darbalaukiu naudodamas „Damselfly“ klientą.

Kodėl verta naudoti Damselfly Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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