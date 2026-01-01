Iki 69 % nuolaida ownCloud

Įdiek ownCloud vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo failų sinchronizavimo ir dalijimosi platforma, kuri suteikia tau privatų debesį tavo dokumentams, nuotraukoms ir duomenims.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ownCloud vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su ownCloud

ownCloud yra savarankiškai talpinama failų sinchronizavimo ir dalijimosi platforma, kuri suteikia debesų saugyklos patogumą – prieigą iš bet kur, sinchronizavimą tarp įrenginių, dalijimąsi su komandos nariais – visiškai tavo paties infrastruktūroje. Skirtingai nei Google Drive ar Dropbox, ownCloud saugo tavo failus tavo paties serveryje, išlaikydama jautrius dokumentus ir duomenis tavo tiesioginėje kontrolėje.

Naudojama įmonių, universitetų ir privatumą vertinančių asmenų visame pasaulyje, ownCloud palaiko failų versijavimą, detalias dalijimosi teises ir sinchronizavimo klientus, skirtus Windows, macOS, Linux, iOS ir Android. Šis diegimas apima MariaDB patikimam duomenų saugojimui ir Redis našumo spartinimui.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ownCloud savybės

Sinchronizavimas tarp įrenginių

Darbalaukio programos, skirtos Windows, macOS ir Linux, bei iOS ir Android programėlės automatiškai sinchronizuoja failus visuose tavo įrenginiuose.

Detalizuotas failų dalijimasis

Dalinkis failais ir aplankais su vidiniais naudotojais arba išoriniais svečiais, valdydamas peržiūros, redagavimo, pakartotinio dalijimosi teises ir nuorodų galiojimo datas.

Failo versijavimas

Kiekvienas failo redagavimas sukuria naują versiją, kurią gali naršyti ir atkurti, taip apsaugant nuo atsitiktinio perrašymo ir duomenų praradimo.

WebDAV prieiga

Prijunk ownCloud kaip tinklo diską bet kurioje operacinėje sistemoje, naudojant integruotą WebDAV serverį, neįdiegiant specialaus sinchronizavimo kliento.

Programėlių parduotuvė

Išplėsk funkcionalumą su programėlėmis, skirtomis biuro dokumentų redagavimui, antivirusinei patikrai, LDAP autentifikavimui ir dviejų veiksnių prisijungimui iš ownCloud prekyvietės.

Kodėl verta naudoti ownCloud Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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