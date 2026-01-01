Įdiek ownCloud vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo failų sinchronizavimo ir dalijimosi platforma, kuri suteikia tau privatų debesį tavo dokumentams, nuotraukoms ir duomenims.
Rinkis VPS planą ownCloud
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ownCloud
ownCloud yra savarankiškai talpinama failų sinchronizavimo ir dalijimosi platforma, kuri suteikia debesų saugyklos patogumą – prieigą iš bet kur, sinchronizavimą tarp įrenginių, dalijimąsi su komandos nariais – visiškai tavo paties infrastruktūroje. Skirtingai nei Google Drive ar Dropbox, ownCloud saugo tavo failus tavo paties serveryje, išlaikydama jautrius dokumentus ir duomenis tavo tiesioginėje kontrolėje.
Naudojama įmonių, universitetų ir privatumą vertinančių asmenų visame pasaulyje, ownCloud palaiko failų versijavimą, detalias dalijimosi teises ir sinchronizavimo klientus, skirtus Windows, macOS, Linux, iOS ir Android. Šis diegimas apima MariaDB patikimam duomenų saugojimui ir Redis našumo spartinimui.
Pagrindinės ownCloud savybės
Sinchronizavimas tarp įrenginių
Darbalaukio programos, skirtos Windows, macOS ir Linux, bei iOS ir Android programėlės automatiškai sinchronizuoja failus visuose tavo įrenginiuose.
Detalizuotas failų dalijimasis
Dalinkis failais ir aplankais su vidiniais naudotojais arba išoriniais svečiais, valdydamas peržiūros, redagavimo, pakartotinio dalijimosi teises ir nuorodų galiojimo datas.
Failo versijavimas
Kiekvienas failo redagavimas sukuria naują versiją, kurią gali naršyti ir atkurti, taip apsaugant nuo atsitiktinio perrašymo ir duomenų praradimo.
WebDAV prieiga
Prijunk ownCloud kaip tinklo diską bet kurioje operacinėje sistemoje, naudojant integruotą WebDAV serverį, neįdiegiant specialaus sinchronizavimo kliento.
Programėlių parduotuvė
Išplėsk funkcionalumą su programėlėmis, skirtomis biuro dokumentų redagavimui, antivirusinei patikrai, LDAP autentifikavimui ir dviejų veiksnių prisijungimui iš ownCloud prekyvietės.
Kodėl verta naudoti ownCloud Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių