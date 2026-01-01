Iki 69 % nuolaida pgBackWeb

Įdiek pgBackWeb vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo žiniatinklio sąsaja, skirta PostgreSQL atsarginių kopijų planavimui ir stebėjimui įvairiose duomenų bazėse ir saugojimo vietose.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek pgBackWeb vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su pgBackWeb

pgBackWeb yra atvirojo kodo PostgreSQL atsarginių kopijų tvarkyklė su web sąsaja, skirta atsarginių kopijų užduočių planavimui, vykdymui ir stebėjimui keliose duomenų bazėse ir saugyklų paskirties vietose. Skirtingai nuo komandinės eilutės įrankių, kuriems reikia shell scenarijų rašymo žinių, pgBackWeb leidžia tau konfigūruoti tvarkaraščius, saugojimo politiką ir saugyklų paskirties vietas visiškai per naršyklę.

Savo VPS serveryje talpinant pgBackWeb, tavo atsarginių kopijų konfigūracija ir duomenų bazės prisijungimo duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje. Visi saugomi prisijungimo duomenys yra užšifruojami naudojant tavo pateiktą raktą, o atsarginės kopijos patenka į tavo nuosavybės saugyklą – ar tai būtų vietinis diskas, ar tavo sukonfigūruota su S3 suderinama objektų saugykla.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės pgBackWeb savybės

Kelių duomenų bazių palaikymas

Prijunkite ir suplanuokite atsargines kopijas kelioms PostgreSQL duomenų bazėms iš vieno valdymo pulto be atskirų konfigūracijos failų kiekvienai duomenų bazei.

S3 suderinama saugykla

Siųsk atsargines kopijas į AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO arba bet kurį su S3 suderinamą galinį tašką kartu su vietine saugykla.

Suplanuotos atsarginių kopijų užduotys

Nustatyk pasikartojančius atsarginių kopijų tvarkaraščius su konfigūruojamomis saugojimo politikomis, kad automatiškai pašalintum senus archyvus ir kontroliuotum saugojimo išlaidas.

Užšifruoti prisijungimo duomenys

Visi duomenų bazių slaptažodžiai ir saugyklos prieigos raktai yra užšifruojami ramybės būsenoje naudojant privatų raktą, kurį tu valdai – niekada nesaugomi atviru tekstu.

Atsarginių kopijų istorijos sekimas

Kiekvienas atsarginės kopijos paleidimas yra registruojamas su būsena, trukme ir failo dydžiu, kad iškart žinotum, kai užduotis nepavyksta.

Kodėl verta naudoti pgBackWeb Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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