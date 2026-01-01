Įdiek pgBackWeb vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žiniatinklio sąsaja, skirta PostgreSQL atsarginių kopijų planavimui ir stebėjimui įvairiose duomenų bazėse ir saugojimo vietose.
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Ką gali kurti su pgBackWeb
pgBackWeb yra atvirojo kodo PostgreSQL atsarginių kopijų tvarkyklė su web sąsaja, skirta atsarginių kopijų užduočių planavimui, vykdymui ir stebėjimui keliose duomenų bazėse ir saugyklų paskirties vietose. Skirtingai nuo komandinės eilutės įrankių, kuriems reikia shell scenarijų rašymo žinių, pgBackWeb leidžia tau konfigūruoti tvarkaraščius, saugojimo politiką ir saugyklų paskirties vietas visiškai per naršyklę.
Savo VPS serveryje talpinant pgBackWeb, tavo atsarginių kopijų konfigūracija ir duomenų bazės prisijungimo duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje. Visi saugomi prisijungimo duomenys yra užšifruojami naudojant tavo pateiktą raktą, o atsarginės kopijos patenka į tavo nuosavybės saugyklą – ar tai būtų vietinis diskas, ar tavo sukonfigūruota su S3 suderinama objektų saugykla.
Pagrindinės pgBackWeb savybės
Kelių duomenų bazių palaikymas
Prijunkite ir suplanuokite atsargines kopijas kelioms PostgreSQL duomenų bazėms iš vieno valdymo pulto be atskirų konfigūracijos failų kiekvienai duomenų bazei.
S3 suderinama saugykla
Siųsk atsargines kopijas į AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO arba bet kurį su S3 suderinamą galinį tašką kartu su vietine saugykla.
Suplanuotos atsarginių kopijų užduotys
Nustatyk pasikartojančius atsarginių kopijų tvarkaraščius su konfigūruojamomis saugojimo politikomis, kad automatiškai pašalintum senus archyvus ir kontroliuotum saugojimo išlaidas.
Užšifruoti prisijungimo duomenys
Visi duomenų bazių slaptažodžiai ir saugyklos prieigos raktai yra užšifruojami ramybės būsenoje naudojant privatų raktą, kurį tu valdai – niekada nesaugomi atviru tekstu.
Atsarginių kopijų istorijos sekimas
Kiekvienas atsarginės kopijos paleidimas yra registruojamas su būsena, trukme ir failo dydžiu, kad iškart žinotum, kai užduotis nepavyksta.
Kodėl verta naudoti pgBackWeb Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
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