Įdiek Flipt vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama funkcijų žymių valdymo platforma su Git-integruota saugykla ir pažangiomis taikymo galimybėmis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Flipt
Flipt yra atvirojo kodo funkcijų valdymo platforma, kuri suteikia kūrimo komandoms visišką jų išleidimo proceso kontrolę. Ji leidžia tau saugoti vėliavėlių konfigūracijas kartu su tavo kodu Git saugyklose, integruojantis su kodo peržiūros darbo eigomis, kurias tavo komanda jau naudoja. Žiniatinklio sąsaja leidžia kurti vėliavėles, apibrėžti vartotojų segmentus ir konfigūruoti procentais pagrįstus diegimus, prieinamus kiekvienam komandos nariui, nereikalaujant kodo pakeitimų ar pakartotinių diegimų.
Savarankiškas Flipt talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko jautrią funkcijų vėliavėlių logiką ir vartotojų taikymo duomenis visiškai tavo infrastruktūroje, užtikrinant atitiktį saugumo politikoms ir pašalinant priklausomybę nuo tiekėjo. Tu gauni tas pačias galimybes kaip ir komercinės funkcijų vėliavėlių paslaugos už nedidelę kainos dalį.
Pagrindinės Flipt savybės
Git natyvioji saugykla
Saugokite funkcijų žymų konfigūracijas savo Git repozitorijose, kad turėtum versijų kontrolę, kodo peržiūrą ir audito istoriją kiekvienam pakeitimui.
Išplėstinis taikymas
Apibrėžk vartotojų segmentus naudodamas pasirinktinius atributus, kad pristatytum funkcijas konkrečioms grupėms prieš visišką išleidimą.
Procentiniai diegimai
Palaipsniui išleiskite funkcijas daliai vartotojų, sumažindami riziką ir leisdami priimti duomenimis pagrįstus sprendimus prieš visišką diegimą.
REST ir gRPC API
Išsamios API ir kliento SDK populiarioms kalboms leidžia bet kuriai programai įvertinti funkcijų žymes su minimaliu vėlavimu.
Kelių aplinkų palaikymas
Gali valdyti atskiras vėliavėlių konfigūracijas kūrimo, testavimo ir gamybos aplinkoms iš vienos instancijos.
Kodėl verta naudoti Flipt Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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