Įdiek FUXA vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žiniatinklio SCADA/HMI programinė įranga, skirta kurti realaus laiko procesų vizualizacijas ir prisijungti prie pramoninių įrenginių.
Rinkis VPS planą FUXA
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FUXA
FUXA yra atvirojo kodo SCADA/HMI/prietaisų skydelio platforma, sukurta visiškai internetui. Vilkimo ir nuleidimo redaktorius veikia naršyklėje, todėl inžinieriai gali kurti gamyklos schemų atvaizdus, prietaisų skydelius ir operatoriaus ekranus neįdiegdami patentuotų įrankių, o tie patys ekranai atvaizduojami bet kuriame įrenginyje su naršykle.
Savarankiškas FUXA talpinimas savo VPS serveryje išlaiko žymų duomenis, projekto failus ir įrenginio prisijungimo duomenis jūsų valdomoje infrastruktūroje, o tai svarbu OT aplinkoms, kuriose debesyje talpinama SCADA retai yra galimybė. Node.js vykdymo aplinka pateikiama su vietinėmis tvarkyklėmis, skirtomis Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT ir Ethernet/IP, todėl ji gali bendrauti su esamais PLC ir lauko įrenginiais be papildomų šliuzų.
Pagrindinės FUXA savybės
Žiniatinklio redaktorius
Kurk SCADA ekranus, prietaisų skydelius ir aliarmus tiesiogiai naršyklėje, naudodamas vilkimo ir nuleidimo redaktorių – nereikia jokių tik „Windows“ skirtų inžinerinių įrankių.
Pramoniniai protokolai
Vietinės tvarkyklės, skirtos Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT ir Ethernet/IP, iš karto sujungia FUXA su PLC ir lauko įrenginiais.
Žymės realiu laiku
Susiekite ekrano elementus su tiesioginėmis įrenginio žymėmis ir stebėkite, kaip vertės atnaujinamos realiuoju laiku, naudojant integruotą istorinių duomenų palaikymą tendencijoms ir ataskaitoms.
Aliarmai ir įvykiai
Konfigūruokite slenksčio pagrindu veikiančius aliarmus su patvirtinimo darbo eigomis ir išsaugokite įvykių istoriją auditams bei analizei po incidento.
SVG pagrįsta grafika
Keičiamo mastelio vektorinė grafika išlaiko atvaizdus ryškius bet kokio dydžio ekrane – nuo operatoriaus HMI iki didelių apžvalgos prietaisų skydelių ant valdymo kambario sienos.
Programuojama logika
Pridėk pasirinktinę JavaScript logiką skaičiavimams, transformacijoms ir sąlyginiam elgesiui valdyti, neperkuriant programos.
Kodėl verta naudoti FUXA Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.