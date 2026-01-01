Įdiekite CKAN vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo duomenų portalo platforma, skirta publikuoti, dalytis ir atrasti tyrimų ir vyriausybės duomenų rinkinius.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su CKAN
CKAN yra pagrindinė atvirojo kodo duomenų valdymo sistema, naudojama nacionalinių, regioninių ir miestų vyriausybių kartu su mokslo tyrimų institucijomis viešiesiems duomenų portalams palaikyti. Ji apjungia struktūrizuotą duomenų rinkinių katalogą, turtingas metaduomenų schemas, viso teksto paieškos posistemį ir lentelinę duomenų saugyklą (DataStore), kuri pateikia įkeltus CSV ir Excel failus per užklausų teikimo REST API.
Savarankiškai talpinant CKAN savo VPS serveryje, kiekvienas duomenų rinkinys, organizacijos struktūra ir API raktas lieka tavo kontrolėje, be mokesčių už kiekvieną duomenų rinkinį ir be trečiųjų šalių prieigos prie tavo įrašų. Platforma yra labai išplečiama per šimtus bendruomenės papildinių, apimančių duomenų rinkimą (harvesting), erdvinius duomenis, DCAT mainus, vienkartinį prisijungimą (single sign-on) ir pasirinktines schemas.
Pagrindinės CKAN savybės
Turtingas duomenų rinkinių katalogas
Organizuok duomenų rinkinius į grupes ir organizacijas su pasirinktinėmis metaduomenų schemomis, žymomis, licencijomis ir visa versijų istorija kiekvienam ištekliui.
Užklausiama DataStore API
Įkelti CSV ir Excel failai yra įkeliami į „PostgreSQL“ pagrindu veikiančią duomenų saugyklą (DataStore), kuri suteikia filtravimo, rūšiavimo ir SQL užklausų galimybes per REST.
Paieška su Solr
Specialus Solr indeksas užtikrina greitą paiešką pagal aspektus pagal pavadinimus, aprašymus, žymas ir pasirinktinius laukus, net portaluose su milijonais įrašų.
Kolektoriai ir DCAT
Gauk metaduomenis iš kitų CKAN, CSW ir DCAT galinių taškų, kad sujungtum duomenų rinkinius tarp institucijų be rankinio pakartotinio įvedimo.
Detalizuoti leidimai
Organizacijos rolės leidžia kontroliuoti, kas gali kurti, redaguoti ir publikuoti duomenų rinkinius, su viešojo, privataus ir juodraščio matomumo būsenomis kiekvienam ištekliui.
Kodėl verta naudoti CKAN Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.