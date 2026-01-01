Įdiek Element vienu spustelėjimu.
Saugus „Matrix“ pagrindu veikiantis susirašinėjimo klientas su end-to-end šifravimu komandoms ir bendruomenėms, kurios valdo savo duomenis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Element
„Element“ yra atvirojo kodo pranešimų siuntimo ir bendradarbiavimo platforma, sukurta naudojant „Matrix“ protokolą. Ji pagal numatytuosius nustatymus numato nuo galo iki galo šifruotą susirašinėjimą, balso ir vaizdo skambučius bei failų dalijimąsi, su galimybe prisijungti prie bet kurio „Matrix“ namų serverio – įskaitant savarankiškai priglobtus „Synapse“ egzempliorius arba viešuosius serverius, tokius kaip matrix.org.
Savarankiškas „Element“ priglobimas savo VPS serveryje leidžia tau kontroliuoti savo pranešimų siuntimo infrastruktūrą. Gali konfigūruoti federacijos nustatymus, įdiegti saugumo politikas, integruoti su savo „Matrix“ namų serveriu ir užtikrinti, kad slapti verslo pranešimai niekada nepatektų per trečiųjų šalių debesų infrastruktūrą.
Pagrindinės Element savybės
Šifravimas nuo galo iki galo
Visi pranešimai pagal numatytuosius nustatymus yra šifruojami naudojant „Matrix Olm/Megolm“ protokolą, užtikrinant, kad pokalbius galėtų skaityti tik numatyti dalyviai.
Atviras Matricos Tinklas
Prisijunk prie bet kurio „Matrix“ namų serverio ir bendrauk su skirtingais „Matrix“ suderinamais klientais, įgalindamas federaciją be platformos apribojimų.
Įvairių platformų sinchronizavimas
Sinchronizuota žinučių istorija internete, staliniuose kompiuteriuose, iOS ir Android įrenginiuose užtikrina, kad pokalbiai būtų pasiekiami kiekviename įrenginyje realiuoju laiku.
Balso ir vaizdo skambučiai
Integruoti šifruoti balso ir vaizdo skambučiai su ekrano bendrinimu palaiko bendradarbiavimą realiuoju laiku, nepaliekant susirašinėjimo sąsajos.
Jungiančios integracijos
Tiltai jungia Element su Slack, IRC, Telegram ir kitomis susirašinėjimo platformomis, sujungdami komunikaciją į vieną sąsają.
Kodėl verta naudoti Element Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Apache Answer
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