Įdiek Glance vienu spustelėjimu.
Lengvas savarankiškai talpinamas prietaisų skydelis, kuris apjungia RSS kanalus, orus, serverio statistiką ir dar daugiau į vieną vietą.
Rinkis VPS planą Glance
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Glance
„Glance“ yra Go pagrindu veikiantis, savarankiškai talpinamas valdymo skydas, kuris centralizuoja tavo svarbius informacijos srautus į vieną, pritaikomą puslapį. Jis palaiko platų valdiklių rinkinį — RSS srautus, orų prognozes, „Hacker News“, „Reddit“, „YouTube“ kanalus, serverio statistiką, „Docker“ konteinerių būseną ir dar daugiau — visi atnaujinami realiuoju laiku su minimaliu resursų poreikiu.
Talpinant „Glance“ savo VPS serveryje, tavo asmeniniai duomenų srautai išlieka privatūs ir leidžia integruotis su vidinėmis API ir paslaugomis, neprieinamomis debesų pagrindu veikiančioms alternatyvoms. Numatytoji konfigūracija sukuriama automatiškai pirmojo paleidimo metu, kad galėtum pasiekti veikiantį valdymo skydą iš karto po diegimo.
Pagrindinės Glance savybės
Vieningas sklaidos kanalų agregavimas
Sujungti RSS srautus, „Reddit“ įrašus, „Hacker News“ ir socialinių tinklų naujienas į vieną slenkamąjį prietaisų skydelio rodinį.
Serverių ir konteinerių stebėjimas
Stebėk Docker konteinerių būseną ir serverio metrikas kartu su turinio srautais, nepereidamas prie kitų įrankių.
Plati valdiklių biblioteka
Kalendorius, oras, rinkos duomenys, „YouTube“ kanalai ir „Twitch“ transliacijos yra galimi kaip konfigūruojami valdikliai.
Lengvas Go dvejetainis failas
Glance, sukurta Go kalba minimaliam atminties ir CPU naudojimui, patogiai veikia kartu su kitomis paslaugomis bendrame VPS.
Individualizuotos API integracijos
Prijunkite vidines API ir nuosavus duomenų šaltinius, kad rodytumėte privačią metriką, kurios talpinami prietaisų skydeliai negali pasiekti.
Kodėl verta naudoti Glance Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.