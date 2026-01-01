Įdiek NodeBB vienu spustelėjimu
Moderni „Node.js“ diskusijų platforma su tiesioginio srauto diskusijomis, momentiniais pranešimais ir turtinga įskiepių ekosistema.
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Ką gali kurti su NodeBB
NodeBB yra naujos kartos bendruomenės forumo platforma, sukurta naudojant Node.js ir WebSockets, užtikrinanti diskusijas realiuoju laiku, kurios labiau primena pokalbių programą nei tradicinę skelbimų lentą. Turėdama daugiau nei 15 000 „GitHub“ žvaigždučių, ja pasitiki programinės įrangos projektai, švietimo įstaigos, žaidimų bendruomenės ir įmonės diskusijoms, palaikymui ir žinių dalijimuisi.
Savarankiškai talpindami NodeBB savo VPS, įgyjate visišką savo bendruomenės duomenų nuosavybę, panaikinate mokesčius už vartotoją ir galite pritaikyti platformą šimtais bendruomenės papildinių – visa tai palaikoma PostgreSQL, užtikrinančia patikimą ir keičiamo dydžio saugyklą.
Pagrindinės NodeBB savybės
Diskusijos realiuoju laiku
„WebSocket“ pagrindu veikiantis srautinis perdavimas akimirksniu pristato naujus įrašus, atsakymus ir pranešimus, neatnaujinant puslapio, taip užtikrinant natūralų pokalbių srautą.
Įskiepių ekosistema
Šimtai bendruomenės įskiepių prideda SSO, žaidybinimą, integracijas ir tinkintas funkcijas, kad galėtum pritaikyti forumą tiksliai pagal savo bendruomenės poreikius.
Moderavimo įrankiai
Integruota reputacijos sistema, įrašų eilės ir išsamūs moderavimo valdikliai padeda tau palaikyti sveiką bendruomenę su minimaliomis rankinėmis pastangomis.
Mobiliesiems pritaikytos temos
Reaguojančios, pritaikomos temos užtikrina, kad nariai patirtų puikią patirtį staliniuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose, nereikalaujant jokios papildomos konfigūracijos.
SSO ir socialinis prisijungimas
Integruokis su esamais tapatybės teikėjais naudodami SSO įskiepius, kad bendruomenės nariai galėtų prisijungti naudodami savo esamas paskyras, o tu išlaikytum centralizuotą vartotojų valdymą.
Kodėl verta naudoti NodeBB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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