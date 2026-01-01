Įdiek Prometheus vienu spustelėjimu.
CNCF pripažintas atvirojo kodo stebėjimo įrankių rinkinys, tapęs pramonės standartu debesų kompiuterijos metrikų rinkimui ir įspėjimams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Prometheus
Prometheus renka laiko eilučių metrikas iš tavo infrastruktūros ir programų, naudodamas traukimu pagrįstą HTTP modelį, saugo jas efektyvioje vietinėje TSDB ir pateikia PromQL – galingą užklausų kalbą, skirtą metrikų pjaustymui, agregavimui ir įspėjimui. Prometheus, baigtas CNCF projektas kartu su Kubernetes, yra stebėsenos pagrindas, kurį pasirinko DevOps komandos tokiose įmonėse kaip GitLab, DigitalOcean ir Uber.
Naudojant Prometheus savo VPS, tau suteikiamas neribotas metrikų įkėlimas už fiksuotą kainą, visiška nuskaitymo intervalų ir saugojimo laikotarpių kontrolė bei natūrali integracija su Grafana, Alertmanager ir šimtais bendruomenės eksportuotojų – be mokesčių už metriką debesyje ar duomenų atrankos apribojimų.
Pagrindinės Prometheus savybės
PromQL užklausų kalba
Lanksti funkcinė užklausų kalba leidžia agreguoti, transformuoti ir įspėti apie bet kokį metrikų derinį visoje tavo infrastruktūroje realiuoju laiku.
Ištraukiamoji kolekcija
„Prometheus“ renka metrikas iš HTTP galinių taškų pagal konfigūruojamą tvarkaraštį, todėl lengva pridėti naujus taikinius nekeičiant stebimos programos.
Paslaugų atradimas
Vietinės integracijos su Kubernetes, Consul, EC2 ir dar daugiau automatiškai aptinka ir stebi naujas paslaugas, kai jos paleidžiamos, be rankinės konfigūracijos.
Įspėjimo taisyklės
Nustatykite slenksčio ir tendencijomis pagrįstas įspėjimo taisykles, kurios nukreipia pranešimus per Alertmanager į Slack, PagerDuty, el. paštą arba bet kurį webhook galinį tašką.
Grafana integracija
Prometheus yra numatytasis duomenų šaltinis Grafana sistemai, leidžiantis kurti išsamius prietaisų skydelius, šilumos žemėlapius ir vizualizuoti visus tavo rodiklius su minimaliais nustatymais.
Kodėl verta naudoti Prometheus Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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