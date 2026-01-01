Įdiek RSS Bridge vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas tiltas, kuris svetaines be RSS paverčia švariais, prenumeruojamais kanalais bet kuriam skaitytojui.
Rinkis VPS planą RSS Bridge
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su RSS Bridge
RSS Bridge yra atvirojo kodo PHP paslauga, kuri generuoja RSS ir Atom srautus svetainėms, kurios jų nebeskelbia – socialiniams tinklams, vaizdo įrašų platformoms, naujienų portalams, forumų temoms ir daugybei kitų puslapių, kurie per pastarąjį dešimtmetį tyliai atsisakė srautų. Ji siūlo šimtus bendruomenės palaikomų tiltų ir kiekvieną iš jų pateikia kaip stabilų srauto URL adresą, kurį gali prenumeruoti bet kuriuo skaitytuvu.
Savo RSS Bridge talpinimas savo VPS serveryje išlaiko tavo skaitymo sąrašą privatų, leidžia išvengti viešųjų egzempliorių apribojimų ir prastovų, atsirandančių dėl bendrų bendruomenės diegimų, ir leidžia tau tiksliai nustatyti, kuriuos tiltus tavo egzempliorius atskleidžia. Kartu su savarankiškai talpinamu skaitytuvu, tokiu kaip FreshRSS ar CommaFeed, tai grąžina tau kontrolę, kaip vartoji atvirąjį internetą.
Pagrindinės RSS Bridge savybės
Šimtai tiltų
Generuokite srautus iš YouTube kanalų, Mastodon laiko juostų, Reddit subreditų, Bandcamp puslapių, GitHub leidimų, naujienų svetainių ir daugelio kitų šaltinių iš karto.
Keli sklaidos kanalų formatai
Pateikite kiekvieną šaltinį kaip Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML arba paprastąjį tekstą, kad bet kuris skaitytojas, duomenų rinkėjas ar „webhook“ vartotojas galėtų jį naudoti.
Tilto baltasis sąrašas
Apribok savo egzempliorių iki atrinkto tiltų rinkinio, naudodamas
whitelist.txt, kad kontroliuotum išteklių naudojimą ir išvengtum retai naudojamų skreperių atskleidimo.
Naršyklės lygio duomenų gavimas
Integruoja „curl-impersonate“, kad užklausos atrodytų kaip tikra „Chrome“ naršyklė, apeinant svetaines, kurios blokuoja standartinius HTTP klientus.
Pasirinktiniai tiltai
Įkelk savo
Bridge.php failus į konfigūracijos tomą, kad galėtum nuskaityti bet kurią svetainę, kurios tau reikia, neišsišakojant projekto.
Nereikia paskyrų
Būsenos neturinti žiniatinklio vartotojo sąsaja be vartotojų, be duomenų bazės ir be registracijos – informacijos srautų URL yra vienintelė nuolatinė būsena.
Kodėl verta naudoti RSS Bridge Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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