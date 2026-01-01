Įdiek TinyAuth vienu spustelėjimu.
Lengvas „Traefik forward-auth“ middleware, kuris prideda prisijungimo ekraną bet kuriai savarankiškai talpinamai programėlei su viena žyma.
Rinkis VPS planą TinyAuth
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su TinyAuth
„TinyAuth“ yra lengvas, savarankiškai talpinamas autentifikavimo tarpinis sluoksnis, kuris prideda prisijungimo ekraną bet kuriai programai, veikiančiai už „Traefik“ atvirkštinio tarpinio serverio. Skirtingai nei visaverčiai tapatybės teikėjai, „TinyAuth“ yra vienas „Go“ dvejetainis failas, palaikomas „SQLite“, diegiamas per kelias sekundes su minimalia konfigūracija. Užtenka vienos tarpinio sluoksnio etiketės bet kurios programos „Docker Compose“ faile, kad būtų galima apriboti prieigą naudojant vartotojo vardą ir slaptažodį arba „OAuth“ prisijungimą.
Savarankiškai talpinant „TinyAuth“ savo VPS serveryje, kiekviena tavo diegiama programa – prietaisų skydeliai, kūrėjo įrankiai, stebėjimo paslaugos – dalijasi vienu autentifikavimo sluoksniu, neviešinant tų paslaugų. „OAuth“ integravimas su „Google“, „GitHub“ ir bet kuriuo OIDC teikėju leidžia komandos nariams prisijungti naudojant esamus kredencialus, o integruotas TOTP palaikymas suteikia dviejų faktorių autentifikavimą nereikalaujant papildomos paslaugos.
Pagrindinės TinyAuth savybės
Traefik Forward Auth
Pridėkite prisijungimo sienelę bet kuriai per Traefik nukreiptai programėlei, pridėdami vieną tarpinės programos žymę – apsaugotai programėlei nereikia jokių pakeitimų.
OAuth teikėjo palaikymas
Leiskite prisijungti per Google, GitHub arba bet kurį OIDC suderinamą teikėją, kad komandos nariai naudotų esamus prisijungimo duomenis, užuot valdę atskirus slaptažodžius.
TOTP dviejų faktorių autentifikacija
Integruokite laiku pagrįstus vienkartinius slaptažodžius prie bet kurios paskyros, sustiprindami prieigą prie savarankiškai talpinamų programų nediegiant specialios 2FA paslaugos.
Subdomenas slapukų dalijimasis
Vienas „TinyAuth“ prisijungimas apima visas programas, talpinamas to paties domeno subdomenuose, todėl vartotojai prisijungia vieną kartą ir gali laisvai judėti per visą sistemą.
Nulis išorinių priklausomybių
Veikia kaip vienas dvejetainis failas su SQLite saugykla – nereikia Redis, PostgreSQL ar LDAP, išlaikant minimalų išteklių naudojimą bet kuriame VPS plane.
Kodėl verta naudoti TinyAuth Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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