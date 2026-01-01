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Pasaulyje pirmaujanti atvirojo kodo grafinė duomenų bazė, sukurta giliai susijusių duomenų saugojimui ir užklausoms dideliu mastu.
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Ką gali kurti su Neo4j
„Neo4j“ yra plačiausiai pasaulyje diegiama grafinė duomenų bazė, sauganti duomenis kaip mazgus ir ryšius, o ne eilutes ir lenteles. Šis natūralus grafinis modelis leidžia itin greitai naršyti ryšius – nesvarbu, ar ieškai trumpiausio kelio tarp dviejų žmonių, aptinki sukčiavimo tinklus, ar generuoji produktų rekomendacijas – be brangių sujungimų, kurie lėtina reliacines duomenų bazes, sprendžiant susijusių duomenų problemas.
Savarankiškai talpindamas „Neo4j“ savo VPS serveryje, tu visiškai kontroliuoji savo duomenų modelį, atminties konfigūraciją ir prieigos teises. Tu išvengi mokesčių už kiekvieną užklausą debesyje, išlaikydamas jautrius ryšių duomenis – tokius kaip vartotojų tinklai, operacijų grafikai ir organizacinės hierarchijos – visiškai savo kontroliuojamoje infrastruktūroje.
Pagrindinės Neo4j savybės
Vietinė grafikų saugykla
Duomenys fiziškai saugomi kaip mazgai ir ryšiai, todėl grafų apėjimas vykdomas per pastovų laiką, nepriklausomai nuo viso duomenų rinkinio dydžio – kažkas, ko reliacinės duomenų bazės negali prilygti.
Cypher užklausų kalba
Cypher yra išraiškinga, šablonų atitikimo užklausų kalba, sukurta specialiai grafams, leidžianti aprašyti sudėtingas ryšių užklausas įskaitoma, į SQL panašia sintakse.
Integruota naršyklės naudotojo sąsaja
„Neo4j Browser“ suteikia interaktyvią vizualinę sąsają užklausoms rašyti, grafui tyrinėti ir rezultatams atvaizduoti kaip interaktyvias mazgų ir ryšių diagramas.
ACID transakcijos
Visiška ACID atitiktis užtikrina duomenų nuoseklumą ir patvarumą, todėl „Neo4j“ tinka gamybinėms apkrovoms, kur tikslumas yra nediskutuotinas.
REST ir Bolt API
„Bolt“ dvejetainis protokolas ir HTTP REST API leidžia bet kuriai programai prisijungti prie „Neo4j“ naudojant oficialias tvarkykles, skirtas „Python“, „Java“, „JavaScript“, „Go“, „.NET“ ir kt.
Grafų algoritmai
Grafų duomenų mokslo biblioteka teikia daugiau nei 65 algoritmus – PageRank, bendruomenės aptikimo, kelio paieškos – veikiančius tiesiogiai jūsų grafe, neeksportuojant duomenų.
Kodėl verta naudoti Neo4j Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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