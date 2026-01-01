Iki 69 % nuolaida Neo4j

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Pasaulyje pirmaujanti atvirojo kodo grafinė duomenų bazė, sukurta giliai susijusių duomenų saugojimui ir užklausoms dideliu mastu.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek Neo4j vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Neo4j

„Neo4j“ yra plačiausiai pasaulyje diegiama grafinė duomenų bazė, sauganti duomenis kaip mazgus ir ryšius, o ne eilutes ir lenteles. Šis natūralus grafinis modelis leidžia itin greitai naršyti ryšius – nesvarbu, ar ieškai trumpiausio kelio tarp dviejų žmonių, aptinki sukčiavimo tinklus, ar generuoji produktų rekomendacijas – be brangių sujungimų, kurie lėtina reliacines duomenų bazes, sprendžiant susijusių duomenų problemas.

Savarankiškai talpindamas „Neo4j“ savo VPS serveryje, tu visiškai kontroliuoji savo duomenų modelį, atminties konfigūraciją ir prieigos teises. Tu išvengi mokesčių už kiekvieną užklausą debesyje, išlaikydamas jautrius ryšių duomenis – tokius kaip vartotojų tinklai, operacijų grafikai ir organizacinės hierarchijos – visiškai savo kontroliuojamoje infrastruktūroje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Neo4j savybės

Vietinė grafikų saugykla

Duomenys fiziškai saugomi kaip mazgai ir ryšiai, todėl grafų apėjimas vykdomas per pastovų laiką, nepriklausomai nuo viso duomenų rinkinio dydžio – kažkas, ko reliacinės duomenų bazės negali prilygti.

Cypher užklausų kalba

Cypher yra išraiškinga, šablonų atitikimo užklausų kalba, sukurta specialiai grafams, leidžianti aprašyti sudėtingas ryšių užklausas įskaitoma, į SQL panašia sintakse.

Integruota naršyklės naudotojo sąsaja

„Neo4j Browser“ suteikia interaktyvią vizualinę sąsają užklausoms rašyti, grafui tyrinėti ir rezultatams atvaizduoti kaip interaktyvias mazgų ir ryšių diagramas.

ACID transakcijos

Visiška ACID atitiktis užtikrina duomenų nuoseklumą ir patvarumą, todėl „Neo4j“ tinka gamybinėms apkrovoms, kur tikslumas yra nediskutuotinas.

REST ir Bolt API

„Bolt“ dvejetainis protokolas ir HTTP REST API leidžia bet kuriai programai prisijungti prie „Neo4j“ naudojant oficialias tvarkykles, skirtas „Python“, „Java“, „JavaScript“, „Go“, „.NET“ ir kt.

Grafų algoritmai

Grafų duomenų mokslo biblioteka teikia daugiau nei 65 algoritmus – PageRank, bendruomenės aptikimo, kelio paieškos – veikiančius tiesiogiai jūsų grafe, neeksportuojant duomenų.

Kodėl verta naudoti Neo4j Hostinger platformoje

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Apsauga, kuria gali pasitikėti

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Integruota Docker tvarkyklė

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Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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