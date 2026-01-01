Įdiekite „Snapdrop“ vienu spustelėjimu.
Naršyklės pagrindu veikiantis vietinis failų bendrinimas, įkvėptas „AirDrop“ – nereikia paskyrų, nereikia programėlių, veikia kiekvienoje platformoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Snapdrop
„Snapdrop“ yra nuostabiai paprastas žiniatinklio failų dalijimosi įrankis, kuris supaprastina failų perkėlimą tarp įrenginių. Įkvėptas „Apple AirDrop“, bet veikiantis visose platformose ir naršyklėse, „Snapdrop“ automatiškai aptinka įrenginius tame pačiame tinkle ir leidžia akimirksniu atlikti tiesioginius (peer-to-peer) perdavimus – be paskyrų, be programėlių diegimo ir be konfigūracijos.
Savarankiškai talpinant „Snapdrop“ savo VPS serveryje sukuriama privati, visada pasiekiama failų dalijimosi aplinka visiškai jūsų infrastruktūroje. Skirtingai nei viešoji „Snapdrop.net“ paslauga, jūsų savarankiškai talpinama versija visus aptikimo ir perdavimo duomenis saugo jūsų tinkle, o tai yra labai svarbu organizacijoms, tvarkančioms konfidencialią informaciją arba veikiančioms aplinkose, kuriose taikomi griežti duomenų tvarkymo reikalavimai.
Pagrindinės Snapdrop savybės
Nulinė konfigūracija
Įrenginiai tame pačiame tinkle atranda vienas kitą automatiškai – atverk naršyklę, pamatyk savo įrenginius ir iškart pradėk bendrinti.
Kelių platformų palaikymas
Veikia su Windows, macOS, Linux, iOS ir Android operacinėmis sistemomis iš bet kurios modernios naršyklės, nereikalaujant diegti programėlės jokiam įrenginiui.
Tarpusavio pervedimai
WebRTC pagrindu veikiantys tiesioginiai perkėlimai užtikrina, kad failai judėtų tarp įrenginių, nenukreipiant jų per jūsų serverį, taip maksimaliai padidinant greitį ir privatumą.
Jokių failo dydžio apribojimų
Perkelk bet kokio dydžio failus be įkėlimo apribojimų ar suglaudinimo, kuriuos nustato debesų pagrindu veikiančios dalijimosi paslaugos.
Paskyrų nereikia
Visiškai anoniminis dalijimasis – jokios registracijos, jokios asmeninės informacijos ir jokio nuolatinio perkeltų failų saugojimo.
Kodėl verta naudoti Snapdrop Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių