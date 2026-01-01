Įdiek Ubooquity vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas namų serveris elektroninėms knygoms ir komiksams su švariu internetiniu skaitytuvu ir OPDS srautu mobiliosioms programėlėms.
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Ką gali kurti su Ubooquity
Ubooquity yra nemokamas, kelių platformų namų serveris elektroninėms knygoms, komiksams, žurnalams ir PDF failams. Jis nuskaito tavo bibliotekos aplankus, generuoja naršomas miniatiūras ir metaduomenis bei viską pateikia per švarų žiniatinklio skaitytuvą, kuris palaiko EPUB, CBZ, CBR, PDF ir kitus formatus – plius OPDS kanalą mobiliojo skaitymo programėlėms, kurios renkasi savo vartotojo sąsają.
Savarankiškai talpinant Ubooquity VPS serveryje, tavo skaitymo biblioteka išlieka privati ir visada pasiekiama, su kelių naudotojų palaikymu, vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrole ir integruotu naršyklės komiksų skaitytuvu, optimizuotu viso ekrano puslapių vartymui staliniuose kompiuteriuose, planšetėse ir telefonuose.
Pagrindinės Ubooquity savybės
E. knygos, komiksai ir PDF
Viena biblioteka, apjungianti elektronines knygas (EPUB), komiksus (CBZ, CBR) ir PDF dokumentus, su kiekvienam formatui pritaikytomis skaityklėmis ir peržiūros programomis.
Komiksų skaityklė naršyklėje
Viso ekrano komiksų skaityklė su puslapių vartymu, dvigubo puslapio režimu, didinimu ir žymėmis – sukurta specialiai komiksams ir mangoms.
OPDS srautas mobiliosioms programėlėms
Standartus atitinkantis OPDS galinis taškas integruojasi su iOS ir Android skaitymo programėlėmis, tokiomis kaip „Chunky“, „Marvin“, „Aldiko“ ir kitomis.
Kelių vartotojų prieigos valdymas
Individualios vartotojų paskyros su vaidmenimis pagrįstais leidimais leidžia namų ūkiams dalintis biblioteka, išlaikant skaitymo sąrašus, pažangą ir prieigą, priskirtą kiekvienam nariui.
Automatinis bibliotekos nuskaitymas
Fono skaitytuvas aptinka naujus failus, kai juos pridedi į bibliotekos tomą, atnaujindamas metaduomenis ir miniatiūras be rankinio įsikišimo.
Kodėl verta naudoti Ubooquity Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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