Įdiekite „Bazarr“ vienu spustelėjimu.
Automatinis subtitrų valdymo pagalbininkas, skirtas Sonarr ir Radarr, kuris atsisiunčia ir atnaujina subtitrus visoje tavo medijos bibliotekoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Bazarr
Bazarr yra papildoma programa, skirta Sonarr ir Radarr, kuri automatizuoja visą subtitrų darbo eigą tavo medijos bibliotekai. Ji stebi tavo biblioteką, ieškodama naujo turinio, ir automatiškai ieško, atsisiunčia bei tvarko subtitrus tavo pageidaujamomis kalbomis iš daugiau nei 20 teikėjų, įskaitant OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed ir Podnapisi. Kai atsiranda geresnių subtitrų versijų, Bazarr jas automatiškai atnaujina – nereikia jokios rankinės paieškos.
Paleidus Bazarr dedikuotame VPS, užtikrinamas nuolatinis veikimo laikas ir patikimas viešasis IP adresas, reikalingas nepertraukiamai prieigai prie teikėjų – namų tinklai su dinaminiais IP adresais laikui bėgant gali būti blokuojami subtitrų teikėjų. Kartu su subtitrų sinchronizavimo įrankiais, kurie ištaiso laiko neatitikimus, ir palaikymu klausos negalią turintiems skirtiems SDH takeliams, Bazarr užtikrina visapusišką subtitrų aprėptį kiekvienam medijos elementui tavo bibliotekoje.
Pagrindinės Bazarr savybės
Sonarr ir Radarr integracija
„Bazarr“ jungiasi tiesiogiai prie tavo esamos „arr“ sąrankos ir automatiškai atsiunčia subtitrus kiekvienam filmui ar serijai, kai jie pridedami prie tavo bibliotekos.
20+ subtitrų teikėjų
Ieškok OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi ir daugelyje kitų vienu metu, kad maksimaliai padidintum tikimybę rasti tikslius subtitrus savo kalba.
Automatiniai kokybės atnaujinimai
Kai išleidžiama geresnė subtitrų versija turiniui, kuris jau yra tavo bibliotekoje, „Bazarr“ automatiškai pakeičia esamą failą be jokio rankinio įsikišimo.
Paantraštės sinchronizavimas
Integruoti sinchronizavimo įrankiai pritaiko subtitrų laiką prie garso takelių, ištaisydami dažniausią priežastį, kodėl subtitrai atrodo nesinchronizuoti, net ir atsisiųsti iš patikimų šaltinių.
Pagalba klausos negalią turintiems
Teikite pirmenybę SDH arba CC takeliams dėl prieinamumo – „Bazarr“ gali teikti pirmenybę subtitrams neprigirdintiesiems iš visų tiekėjų visiems elementams jūsų bibliotekoje.
Kodėl verta naudoti Bazarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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