Įdiek Huginn vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama automatizavimo platforma, skirta kurti išmaniuosius stebėjimo agentus, kurie stebi internetą ir veikia tavo vardu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Huginn
Huginn yra atvirojo kodo automatizavimo platforma, kuri leidžia tau kurti agentus svetainėms stebėti, duomenų pokyčiams sekti, turiniui agreguoti ir daugiapakopėms darbo eigoms vykdyti – visa tai tavo paties infrastruktūroje. Pagalvok apie tai kaip apie savarankiškai talpinamą IFTTT ar Zapier be jokių užklausų apribojimų ir be prenumeratos mokesčių. Agentai gali stebėti įvykius, transformuoti ir nukreipti duomenis tarp paslaugų, siųsti pranešimus ir koordinuoti sudėtingas darbo eigas per vizualinę web sąsają.
Huginn paleidimas tavo VPS reiškia, kad automatizavimo darbo eigos vykdomos patikimai visą parą su visiška prieiga prie vidinių sistemų ir privačių duomenų šaltinių, kurių negali pasiekti debesų pagrindu veikiančios automatizavimo paslaugos, išlaikant tavo API raktus ir verslo logiką visiškai tavo kontrolėje.
Pagrindinės Huginn savybės
Pasirinktinis agentų kūrėjas
Kurk stebėjimo ir automatizavimo agentus per vizualinę sąsają, nerašydamas kodo, ir sujunk žiniatinklio paslaugas bei duomenų šaltinius į darbo eigas.
Svetainės stebėjimas
Stebėk turinio pokyčius bet kurioje svetainėje ir suaktyvink veiksmus, kai kainos nukrenta, atsiranda naujienų arba aptinkami konkretūs raktiniai žodžiai.
Suplanuotas vykdymas
Vykdykite agentus pagal cron tipo tvarkaraščius arba suaktyvinkite juos įvykiais, užtikrindami, kad laiku atliekamos automatizacijos niekada nepavėluotų.
Duomenų transformacija
Filtruokite, analizuokite ir performatuokite duomenis tarp žingsnių, naudodami integruotus transformacijos agentus, kurie apdoroja JSON, XML ir regex šablonus.
Kelių naudotojų palaikymas
Vaidmenimis pagrįsti leidimai leidžia komandoms dalytis ir bendradarbiauti su automatizavimo darbo eigomis, neatskleidžiant jautrių agentų prisijungimo duomenų.
Kodėl verta naudoti Huginn Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.